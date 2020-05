El PP pide al PSOE no convertir la Comisión de Reconstrucción en un "paripé" y no cerrarla en un mes

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Congreso y diputada del PP, Ana Pastor, ha pedido al PSOE que garantice que la Comisión para la Reconstrucción Social y Economía tras el Covid-19 no se convertirá en un "paripé", a tenor del pacto firmado ya con Bildu para derogar la reforma laboral de Mariano Rajoy, y ha defendido que este órgano "no puede ni debe cerrarse" en un mes.

En una entrevista con el programa Parlamento de RNE, recogida por Europa Press, Pastor ha mostrado su preocupación por el pacto que el PSOE y Unidas Podemos cerraron el miércoles con "los amigos de los proetarras" para suprimir esa reforma laboral de 2012 porque es "malo" para España, porque va "en sentido contrario" de lo que piden los organismos internacionales y la UE y porque fue aprobado "sin luz ni taquígrafos".

LO DEMÁS NO PUEDEN SER "ATREZZO"

Y, en este sentido, ha reclamado a los socialistas que "por favor" garanticen que la Comisión para la Reconstrucción que el Congreso ha abierto para debatir propuestas que aceleren la salida de la crisis del coronavirus no acabe siendo un "paripé", esto es, que non tenga un documento cerrado de antemano y "utilicen" a otros partidos como "atrezzo".

La dirigente 'popular' ha puesto de relieve está trabajando ya "con la mejor voluntad" en los distintos grupos de trabajo en que se ha dividido esa comisión que, a su juicio, "no puede ni debe" cerrarse en un mes.

La idea inicial de ese órgano es poder elevar al Pleno su dictamen a principios de julio con el fin de poder poner en marcha las medidas que se acuerden en su seno, pero podría prolongarse sus trabajos en caso de que así lo acordaran los grupos.

Pero, de entrada, Pastor, portavoz del grupo de trabajo de Sanidad, sostiene que en un mes "no da tiempo" o es "poco" y que en otros países europeo que partían de una situación más ventajosa que la española se han dado un plazo mayor para tal fin.

LA LEGISLACIÓN ORDINARIA ES "MEJORABLE"

Preguntada sobre si comparte con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, la necesidad de reformar la legislación ordinaria en el caso de que hubiera un rebrote de la pandemia, Pastor ha recordado que el PP ya ha subrayado al Gobierno que si bien la legislación ordinaria es "mejorable" con ella se pueden adoptar medidas "extraordinarias" en materia de salud pública. Y es la que, según ha dicho, debería haber primado en lugar de prolongar el estado de alarma.

Pastor ha remarcado que el PP siempre ha tendido y tenderá "siempre" la mano al Gobierno para poner en marcha pactos de Estado, lo cual no significa que el primer partido de la oposición no pueda ser crítico "cuando hay que ser crítico" sin que se le "insulte" ni se le "culpe" por lo que ha pasado. "No tenemos que tener mordaza", ha apostillado.