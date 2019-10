El PP pide recuperar la transferencia de prisiones de Cataluña: "Depende de donde vivas pueden pasar unas cosas u otras"

Publicado 15/10/2019 12:07:36 CET

MADRID 15, (EUROPA PRESS)

La expresidenta del Congreso y número dos del PP al Congreso por Madrid, Ana Pastor, ha mostrado este martes reticencias sobre el hecho de que los Servicios Penitenciarios en Cataluña sigan transferidos. "Hemos visto algún ejemplo que los españoles tienen la impresión que depende de donde vivas te pueden pasar unas cosas u otras", ha señalado.

Pastor ha mostrado sus dudas sobre que se concedan permisos inmediatos a los presos independentistas por permanecer en el sistema penitenciario catalán, por lo que ha señalado que sería "mejor" que el Estado recuperara la transferencia en esta materia que hizo en 1983.

"Han pasado años desde la transferencia y creemos que sería mejor que la competencia penitenciaria la asumiera el Estado, como reforzar otras competencias para que la coordinación sea real", ha explicado Ana Pastor en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

De esta forma, ha apoyado la medida del presidente del PP, Pablo Casado, que reclamó este lunes la recuperación de la competencia de política penitenciaria catalana por parte del Estado si gobierna.

Con todo, ha puesto en valor el Estado de Derecho y la Justicia española y ha apelado a la responsabilidad política para "trabajar juntos por una convivencia y concordia reales" para lograr la "igualdad" de los españoles.

EL GOBIERNO NO INDULTE

Asimismo, ha exigido al Gobierno en funciones que diga con claridad que no va a conceder indultos a los presos independentistas. "No solo es que esté de acuerdo con la recuperación de competencias penitenciarias cedidas a Cataluña, sino con algunas reformas como la Ley de Indultos", ha manifestado Pastor.

El PP presentó una enmienda para reformar la Ley de Indultos en febrero de 2018, que incluía la prohibición del indulto en los delitos de rebelión y sedición, pero esta propuesta fue rechazada por el Parlamento.

En este sentido, Pastor ha asegurado que si el PP gana las elecciones del 10 de noviembre se aprobará dicha reforma por lo que ha exigido a Pedro Sánchez que diga claramente que no concederá indultos a los presos independentistas.

"He oído a algunos dirigentes del PSC hablar del indulto, por lo que hasta que la reforma no se materialice, pedimos al Gobierno en funciones que diga que no va a haber indultos", ha reclamado la candidata del PP al Congreso.