El PP pregunta a Albares si pedirá ahora a Israel que colabore con la investigación por el 'caso Pegasus'

El ministro y la portavoz 'popular' se enzarzan por el Sáhara y Gibraltar durante una comisión del Senado



MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en la Comisión de Exteriores del Senado, Pilar Rojo, ha preguntado al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, si buscará por la vía diplomática la colaboración de Israel después de que la Audiencia Nacional haya reabierto la investigación por el espionaje con el software Pegasus al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo ha hecho durante la comparecencia del ministro ante la citada comisión, en la que tanto el PP como otros partidos, como PNV, Bildu, ERC o BNG, han reiterado una vez más el rechazo al cambio de postura del Gobierno respecto al Sáhara Occidental con su apoyo al plan de autonomía marroquí.

"¿Va a hacer alguna gestión ante el Gobierno israelí para lograr ahora sí su colaboración?", se ha interesado Rojo, en referencia al hecho de que precisamente la investigación se cerró en un primer momento por la falta de colaboración de Israel, dado que Pegasus es propiedad de la empresa israelí NSO Group.

"Muchos nos tememos que no y que si no es por el Gobierno francés ustedes no tenían mucho interés en que se supiera exactamente qué había en los móviles, y sobre todo, lo importante, si tiene alguna repercusión y si supone algún problema para nuestro país", ha subrayado Rojo.

ALBARES AFEA LOS "GOLPES DE PECHO" DEL PP

Albares no ha hecho ninguna referencia a esta cuestión durante su réplica, aunque sí se ha referido al tema del Sáhara y la relación con Marruecos. Así, el ministro ha mostrado su incomprensión ante los "golpes de pecho" de los 'populares' en relación con este asunto, subrayando que cuando han tenido ocasión de pronunciarse al respecto no lo han hecho.

En este sentido, se ha remitido a las declaraciones en época del Gobierno de Mariano Rajoy al término de las reuniones de alto nivel con Marruecos, en las que según ha indicado no hay ninguna mención al Sáhara, como tampoco se menciona el derecho de autodeterminación de los saharauis en el programa electoral del PP para las elecciones de julio pasado.

Para Albares, no es sino "un teatrillo" que, según él, el PP va a superar ahora con Gibraltar y la negociación en curso para el acuerdo que regulará la relación del Peñón con la UE.

RIFIRRAFE POR GIBRALTAR

Durante su intervención, la portavoz del PP ha mostrado la inquietud de su partido por "si España está vendiendo la soberanía de Gibraltar por un plato de lentejas" y su temor a que el Gobierno vaya a ceder.

"¿Por qué tienen prisa ahora en alcanzar un mal acuerdo? ¿Acaso necesita vender como un éxito lo que tiene pinta, sinceramente, de ser un mal acuerdo?", le ha preguntado, dejando claro que el PP considera que es "preferible un no acuerdo que un mal acuerdo".

Frente a ello, Albares ha recordado que fue precisamente el PP el que inició la negociación que desembocó en el Acuerdo de Nochevieja entre Londres y Madrid y que sirvió de base para la negociación en curso entre Reino Unido y la Comisión Europea, que es quien negocia en nombre de los Veintisiete.

"Hoy me ha venido usted aquí con argumentos viejos del tiempo de Matusalén que no tienen ni pies ni cabeza", ha subrayado, reprochando lo que ha considerado "hipocresía" del PP puesto que las líneas de negociación sí que las conocen. "Si siguen con esa hipocresía vamos a terminar desvelándolo", ha añadido, sin detallar.

Ante esta insinuación, la portavoz del PP ha mostrado la sorpresa de su partido y ha recordado al ministro que él mismo ha señalado "multitud de veces" que el acuerdo sobre Gibraltar era "inminente" y solo faltaba la firma de Reino Unido.

"Ahora resulta que no, que el documento lo están elaborando", ha acotado, insistiendo una vez más en pedir al ministro que facilite a su partido el documento. En todo caso, ante la amenaza de Albares, le ha conminado a que si tiene algo lo haga público.

EL PP NO TIENE NADA QUE OCULTAR

"Nosotros no tenemos nada que ocultar, pero lo que no se puede venir aquí es a amenazar a un grupo que lo único que hace es cumplir con su obligación, que es intentar controlar al Gobierno", ha defendido.

Por lo que se refiere a las criticas respecto al Sáhara, Rojo ha defendido que el PP no tiene nada que hablar con Marruecos en lo relativo a la antigua colonia española puesto que es un asunto que se debe tratar en el seno de la ONU.

Además, ha aprovechado para denunciar que en el Gobierno "están dispuestos a pagar cualquier precio por todo". "Nosotros no y no podemos permanecer impasibles ante el ataque a las aguas de Canarias, a Ceuta y a Melilla, y a todos los chantajes a los que les someten Marruecos día a día, y ustedes callan", ha subrayado. "Algo pasa y el problema es que no nos lo quieren contar", ha lamentado la senadora del PP.