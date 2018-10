PP y PSOE reprochan a ERC que, con lo que sucede en Cataluña, plateen en el Congreso eliminar títulos nobiliarios

Publicado 20/02/2018 14:49:59 CET

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP y el PSOE han reprochado a Esquerra Republicana (ERC) que, con la que está cayendo en Cataluña, hayan decidido llevar al Pleno del Congreso de este martes una iniciativa para eliminar los títulos nobiliarios, y ya han avanzado su rechazado a la misma.

Los independentistas catalanes defenderán en la sesión de este martes una proposición no de ley que insta al Gobierno a realizar las modificaciones legales oportunas para que el Estado no reconozca distinciones "clasistas" que nacieron en la Edad Media y que, a su juicio, son propias "etapas autoritarias".

No obstante, su propuesta no saldrá adelante porque los dos partidos mayoritarios han confirmado que la tumbarán. Desde el PP su portavoz, Rafael Hernando, ya ha apuntado que se trata de una iniciativa "trasnochada" y ha recordado que los títulos nobiliarios no tienen ningún tipo de privilegio.

Por su parte, su homóloga del PSOE, Margarita Robles, ha explicado que los socialistas votarán en contra de la iniciativa de ERC porque, en primer lugar, la concesión de títulos nobiliarios es una facultad del Rey.

Pero además el PSOE cree que ERC persigue generar "una cortina de humo" con este tema para "tapar la situación en Cataluña", donde el presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent, se está mostrando "incapaz" de proponer un candidato a la investidura alternativo a Carles Puigdemont, una persona que está "eludiendo la acción de la justicia" al mantenerse huido en Bélgica.