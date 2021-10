El PP se queja de la tardanza del fallo de la reforma de la sede de Génova porque se produjo "hace 15 años"

'Génova' aún no decidido si recurrirá ante el Supremo la condena de al Audiencia Nacional como responsable civil subsidiario

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular aún no ha decidido si recurrirá ante el Tribunal Supremo la decisión de la Audiencia Nacional que le condena como responsable civil subsidiario por el pago en dinero negro de la reforma de su sede de la calle Génova, pero se ha quejado de la tardanza del fallo porque "esto es una cuestión de hace 15 años".

En concreto, la Audiencia Nacional ha condenado al ex tesorero del PP Luis Bárcenas a dos años de cárcel por pagar en b más de un millón de euros de las obras de reforma de la sede de 'Génova', al tiempo que ha condenado al Partido Popular como responsable civil subsidiario de Bárcenas en la cuantía de 123.669 euros por el Impuesto de Sociedades (IS) de 2007 de Unifica, el estudio de arquitectura que se encargó de la remodelación.

"Esto es una cuestión de hace 15 años y claro que asumimos nuestra responsabilidad. Vamos a pagar lo que nos corresponda como responsable civil subsidiario. Faltaría más, y es todo lo que tengo que decir", ha declarado a Europa Press la vicesecretaria de Política Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, al ser preguntada por la exigencia de explicaciones al PP que han realizado partidos como PSOE y Cs.

El PP abonará la cantidad del fallo si al final decide no recurrir en casación ante el Tribunal Supremo. Por lo pronto, fuentes de la dirección nacional han precisado que no han tomado una decisión sobre si presentarán o no un recurso tras la sentencia de la Audiencia Nacional.

Los 'populares' sí que recurrieron en su día la sentencia dictada en mayo de 2018 por la primera época de actividades de la trama 'Gürtel' (1999-2005) en la que el PP fue considerado partícipe a título lucrativo de las actividades de la red liderada por Francisco Correa. En octubre de 2020, el Supremo confirmó esa sentencia si bien alegó que no veía necesario que la Audiencia Nacional --que juzgó los hechos-- hablara en su fallo de la existencia de una caja 'b' en el PP.

LA MUDANZA "SE HARÁ CUANDO SE PUEDA"

Después de que el Partido Socialista haya exigido explicaciones a Pablo Casado por la sentencia de la Audiencia Nacional, Elvira Rodríguez ha aludido a los casos que han afectado al PSOE en Andalucía y ha puesto el acento en que este asunto relativo a la reforma de la sede del PP "es de hace 15 años".

"Es una pena que este tipo de cuestiones tarden tanto tiempo en cerrarse porque si se cerraran en su momento habría una causa-efecto y ya está", ha afirmado, para subrayar que el PP que dirige Pablo Casado está "preocupándose de lo que importa a los españoles hoy y ahora".

Al ser preguntada cuándo se producirá la mudanza de la sede Génova que anunció Pablo Casado en febrero --junto coincidiendo con el arranque del juicio en la Audiencia Nacional--, Rodríguez ha dicho desconocer la fecha porque este proceso se está "siguiendo de una forma técnica".

Así, ha explicado que se ha realizado un concurso para adjudicar a la empresa que llevará este proceso. El traslado ha recaído finalmente en la consultora Colliers tras cerrarse el plazo para presentar ofertas, al que concurrieron varias empresas.

La dirigente del PP ha subrayado que "no se está perdiendo el tiempo" y que ese traslado "se hará cuando se pueda". Según ha añadido, es un proceso "complicado" porque deben "buscar otro sitio que reúna los requisitos". "Y tenemos que conseguir un comprador que nos dé lo que vale esta sede, que es mucho", ha manifestado.



