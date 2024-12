El PP recalca a Sánchez que la ley europea "obliga" al Gobierno a "garantizar la seguridad" de los agentes de policía

BRUSELAS 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP ha recalcado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que la ley europea "obliga" al Gobierno a "garantizar la seguridad" de los agentes de policía. A su entender, es "responsabilidad" del Ejecutivo reducir las agresiones a los agentes, que "son ya 47 al día en España".

Los 'populares' se han hecho eco de la respuesta escrita de la Comisión Europea a la Confederación Española de Policía (CEP), que presentó una petición ante el Parlamento Europeo reclamando que las fuerzas policiales de la Unión Europea sean consideradas una profesión de riesgo en sus respectivos Estados para lograr una protección eficaz que se corresponda con su actividad y peligrosidad.

La Comisión Europea considera, sin embargo, que a nivel europeo el marco regulador de la seguridad y de la salud de los trabajadores, recogido en la Directiva Marco 89/391/CEE de seguridad laboral, cubre "adecuadamente" el tipo de riesgos a los que se enfrentan los agentes de seguridad.

"El acervo de la UE se aplica a todos los sectores de actividad, tanto públicos como privados, y ofrece protección a todas las profesiones, incluidos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley", señala.

EL PP ALERTA DEL "AUMENTO CONSTANTE DE AGRESIONES"

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha destacado que esta aclaración por parte de la Comisión Europea es "importante" porque recalca que es el Gobierno de Pedro Sánchez quien debería salvaguardar la seguridad de los agentes y sus condiciones de trabajo, para "revertir el aumento constante de las agresiones que en España son ya 47 al día".

"Seguiremos defendiendo un incremento de la protección a los cuerpos de seguridad porque debemos cuidar a quien nos protege y son el escudo de nuestra democracia", ha declarado Montserrat, según se recoge en una nota de prensa difundida por el PP.

A su entender, "está claro que el Gobierno de Sánchez no es que no haya podido es que no ha querido legislar más y mejor para reforzar la protección de los profesionales de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado".

TODO TIPO DE COBERTURA

En concreto, la Directiva marco establece que el empleador --en este caso la Administración-- tiene la obligación de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en todos los aspectos relacionados con el trabajo (artículo 5, apartado 1) y que adoptará las medidas necesarias para garantizarla (artículo 6, apartado 1), incluida la realización de una evaluación de los riesgos para los grupos de trabajadores expuestos a riesgos específicos (artículo 9).

"Estas disposiciones cubren todos los riesgos, incluidos los de carácter psicosocial, como el estrés, la violencia o el acoso, que son objeto de esta petición", asegura la Comisión Europea, según ha indicado el PP en un comunicado.

Es más, el PP ha recalcado que la directiva, que también se aplica a los agentes de policía, "aborda todos los riesgos, incluidos los psíquicos y psicosociales, como el acoso y la violencia". Y añade que esa directiva permite al mismo tiempo que los Estados miembros adopten disposiciones más detalladas y específicas a nivel nacional que ofrezcan una mayor protección a los trabajadores y, en particular, a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.