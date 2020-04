El PP recrimina a Iglesias que "bajo su tutela" han muerto 16.000 mayores por el corionavirus

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha denunciado este miércoles la "inutilidad" y la gestión del vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, en la crisis del coronavirus, y le ha pedido que deje de "estorbar", tras recriminarle que "bajo su tutela han muerto 16.000 personas mayores". A su vez, el líder de Unidas Podemos ha vuelto a pedir a los 'populares' que se alejen de Vox y que se sumen a trabajar "como país" para hacer frente a la pandemia y sus consecuencias.

Iglesias y García Egea han vuelto a protagonizar en la sesión de control de este miércoles en el Congreso un duro cruce de acusaciones, en el que el vicepresidente segundo ha responsabilizado al PP de los "recortes" y las "privatizaciones" del sector público y a su secretario general, de olvidarse en su intervención del personal sanitario.

"La gente que vota a su partido no quiere ver más recortes en la Sanidad Pública y malos sueldos, no quiere volver a tener una industria deslocalizada que no pueda fabricar respiradores, quiere ver no a un Gobierno, a un país, defendiendo nuestros intereses en Europa. Aléjese usted de Vox y vuelva a la Constitución", ha reclamado Iglesias.

IGLESIAS DENUNCIA LA "AGRESIVIDAD" DEL PP PERO TIENDE LA MANO

Así lo ha asegurado Iglesias, tras lamentar el "el tono" y la "agresividad" del PP y reprochar a su secretario general que "el principal partido de la oposición merece un contenido de intervenciones en el control al Gobierno mejor que el que ha expresado".

No obstante, el vicepresidente ha asegurado al mismo tiempo que desde el Gobierno les van a seguir "tendiendo la mano", aunque al PP "no le guste", según Iglesias. "Porque esto lo tenemos que resolver como país, no como partidos", ha defendido.

Por su parte, el dirigente 'popular' ha acusado a Iglesias de anteponer "la ideología a la salud y su interés personal al bien de todos", de "olvidarse de los mayores" y de "adoctrinar a los niños", y le ha pedido que "ya que no ayuda", y "a la vista de la inutilidad de su Vicepresidencia", deje de "estorbar.

"Hubo un Pablo Iglesias que fundó el PSOE, y habrá un Pablo Iglesias que destruirá el PSOE y que arruinará España. Para lo segundo, nos tendrá a nosotros y a todos nuestros gobiernos enfrente, porque nuestro objetivo es proteger a la gente y no a un Gobierno que se cae a trozos como el suyo", ha zanjado.

García Egea ha comenzado su intervención en la sesión de control recriminando a Iglesias la cifra de personas mayores fallecidas durante el coronavirus. "Bajo su tutela, han muerto 16.000 personas mayores y esto no son números, es un drama", ha denunciado.

"SE LE DA MEJOR ORGANIZAR UN ESCRACHE QUE GESTIONAR"

Según el dirigente 'popular', al líder de Podemos "se le da mejor organizar un escrache que gestionar un desconfinamiento" o atender a los mayores, como responsable de Políticas Sociales que es. De hecho, ha asegurado que si el PP estuviera gobernando, Iglesias no estaría en el Parlamento, sino "rodeando" la sede del PP de la calle Génova, "incendiando la calle, pidiendo la cabeza del presidente" o "politizando el dolor y utilizando a las víctimas".

"Le recuerdo que el objeto de imponer un mando único no era un sillón en el CNI, era salvar vidas. No se excuse en los datos de las Comunidades Autónomas, porque no hay Comunidades del PP o del PSOE, sino una responsabilidad única suya por la que tiene que responder", ha exigido.

Además, García Egea ha avisado a Iglesias de su "tono sereno y pausado de no haber levantado el puño en su vida y de no haber roto y plato" no se lo creen ya "ni en Podemos". "No entiendo como Pedro Sánchez se fía de usted", ha apostillado.