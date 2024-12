El PP resalta que Aldama "ha dicho más verdades que Bolaños" y acusa al PSOE de hacer "apología de la corrupción"

Aclara que Feijóo fue "irónico" cuando, en vez de pedir su dimisión, le animó a aguantar en Moncloa

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP considera que el congreso federal celebrado por el PSOE el pasado fin de semana ha sido el cónclave de "la apología de la corrupción" y cree probado que, al menos de momento, el empresario Víctor de Aldama, investigado por fraude y presunto conseguidor de la 'trama Koldo', "ya ha dicho más verdades" que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

Así lo ha asegurado en una rueda de prensa en la sede nacional del PP su vicesecretaria de Sanidad y Educación, Ester Muñoz, quien se ha referido a la declaración prestada este lunes en la Audiencia Nacional por el coronel Francisco José Vázquez, jefe de la unidad contra el terrorismo yihadista de la Guardia Civil. Vázquez ha comparecido como testigo ante juez que instruye el 'caso Koldo' y ha confirmado que tanto De Aldama como el exasesor ministerial Koldo García eran colaboradores de su unidad.

Según Muñoz, "de momento" Aldama "ha dicho más verdades que Bolaños". Así, ha recordado que al empresario se le comparó con Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el 'pequeño Nicolás' y ahora se sabe que, "efectivamente", colaboraba con la Guardia Civil, y que, después de que Bolaños se burlara diciendo que sólo le había faltado decir que era "agente de la TIA", salieron a la luz fotos de Aldama con agentes de la CIA y del FBI.

También ha resaltado que desde el Gobierno negaron haber condecorado a Aldama, al que la Guardia Civil sí concedió una medalla y que la portavoz socialista Esther Peña dijo que le parecía "muy raro" que el empresario hubiera pasado una noche electoral en Ferraz, cuando ya se han visto imagen que confirman su presencia en la sede federal del PSOE con motivo de las generales de 2019.

"Han dicho que a una sede electoral pasa cualquier persona, pero yo le puedo asegurar que de la puerta para adentro no entra todo el mundo", ha remarcado Múñoz, avisando de que parece que pueden salir más informaciones sobre la presencia de Aldama allí aquella noche.

VITOREAN A SOSPECHOSOS Y ANIMAN A IMPUTADOS

Además, Muñoz se ha referido al congreso celebrado por el PSOE en Sevilla y que, según su análisis, ha servido para "dar carta de naturaleza a la corrupción de sus cargos y al uso de herramientas del Estado también para atacar a rivales políticos".

"Ha sido el congreso de la apología de la corrupción en el que se ha aplaudido a condenados, se ha vitoreado a sospechosos y se ha animado a los imputados", ha resumido la dirigente 'popular', censurando las ovaciones a los expresidentes andaluces y del PSOE Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

"Pero la realidad judicial a la que se enfrenta Sánchez no se puede tapar cantando 'La Internacional'. Por mucho que alce el puño, la realidad es que hay casi 20 delitos investigados en los juzgados, 29 jueces que están instruyendo o han avalado la instrucción de todos los casos de corrupción que acechan a Pedro Sánchez, que su partido, su Gobierno y su familia están ahora mismo en tela de juicio judicial y que estamos a la espera de nuevas imputaciones", ha enfatizado.

Además, ha apuntado que el PP está todavía a la espera de conocer "quién del Gobierno filtró a la jefa de gabinete de Óscar López", Pilar Sánchez Acera, "un documento que sólo estaba en manos de las Fiscalía", en referencia el correo electrónico en el que el novio de Isabel Díaz Ayuso reconocía delitos fiscales.

NO HAY NINGUNA CACERÍA

"No hay ninguna cacería; no se investiga su partido, a su Gobierno y a su familia por ser de izquierdas", ha agregado Muñoz, quien ha criticado que el partido no haya hecho cambios, mantenga en su cúpula a personas señaladas por Aldama y haya "anunciado ya la gran purga para las federaciones que no rinden con suficiente pleitesía al señor Sánchez". "En los próximos meses sabremos quién sale del PSOE y quién entra en los juzgados por orden judicial", ha abundado, incidiendo en que los socialistas hacen "oposición a los juzgados" e intentan "amnistiar" su corrupción "culpando a los jueces".

En opinión de los 'populares', lo único que han renovado ha sido "su afán de permanencia a toda costa". "De este congreso federal sale un PSOE más aislado, más bunkerizado y más radicalizado hacia la izquierda que enmienda a la totalidad la España constitucional", ha indicado.

En este contexto, a la pregunta de si el PP ha asumido que Sánchez puede agotar la legislatura y por eso su presidente, Alberto Núñez Feijóo, no haya pedido su dimisión este fin de semana, Muñoz ha explicado que lo que hizo el líder de su partido en Valladolid fue pedir al jefe del Ejecutivo que aguantase en el puesto y que ya le echarían "los españoles democráticamente", pero en tono irónico.

"Era un día festivo, hablaba con ironía. Sabemos todos perfectamente que Sánchez debería dimitir y convocar elecciones pero, evidentemente, no lo va a hacer. Nadie espera ya nada de dignidad en el presidente Sánchez", ha concluido.