El PP respalda una posible reunión de Ayuso con Milei y defiende una "relación normal" con Argentina, "nación hermana"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de campaña del PP, Ester Muñoz, ha respaldado el posible encuentro que podría mantener la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con el mandatario argentino, Javier Milei, recalcando que es el jefe de Estado de Argentina, una "nación hermana" de España.

En declaraciones a 'Telecinco', la también portavoz parlamentaria del PP en el Congreso ha subrayado que en Argentina "hay muchos intereses económicos, sociales, culturales y emocionales" para España, por lo que ha dado normalidad a esta posible reunión.

"Por lo tanto, yo lo suscribo a unas relaciones normales de lo que tiene que ser con un jefe de Estado de una nación hermana como es Argentina", ha señalado Muñoz sobre la posible reunión de Ayuso y Milei que, según fuentes del Gobierno madrileño, en respuesta a preguntas de Europa Press, aún no está cerrada.

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La portavoz del PP también ha rechazado que la izquierda agite "el miedo" cada vez que hay elecciones, "porque no puede agitar la esperanza". "Es su fórmula para esta campaña y yo creo que no les va a servir", ha vaticinado, para después recalcar que los españoles quieren "acabar" con el Gobierno "de delincuencia, de incompetencia y, sobre todo, de abandono".

También ha criticado al presidente Pedro Sánchez y al ministro de Transportes, Óscar Puente, por a su juicio "reírse de las víctimas de Adamuz" en un programa de televisión. "Tiene a sus espaldas más de 60 fallecidos", ha dicho Muñoz, que ha calificado a ambos dirigentes políticos como "los dos personajes más indecentes que ha conocido la política española de los últimos 48 años".