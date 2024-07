El PP reta a los socialistas discrepantes como Page a que no voten el cupo catalán cuando llegue al Congreso

Ironiza con que el curso político empezó "con Podemos cuestionando a jueces" y ha acabado con Sánchez "intentando amedrentarles"



LOGROÑO, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha retado a los socialistas discrepantes con el cupo catalán, como los de la federación que lidera el presidente manchego, Emiliano García-Page, a que no lo voten cuando llegue al Congreso, alegando que "no hay nada menos socialista" que "intentar romper" la caja común del sistema de financiación autonómica.

En declaraciones a los medios reaccionando al balance del curso político que ha realizado este miércoles Pedro Sánchez desde la Moncloa, la dirigente del PP ha dicho que "no es suficiente" con que Page o el aragonés Javier Lambán rechacen un consorcio para Cataluña como el que tienen País Vasco o Cataluña, y que si no les vincula el preacuerdo con ERC, deberían votar en contra en la Cámara Baja.

"Si no les vincula este preacuerdo del que todo el mundo habla y que no les deja votar, que no lo voten cuando llegue al Congreso de los Diputados. Que ahí está la clave de la defensa de lo común", ha reclamado, preguntando a los discrepantes en el PSOE "¿qué van a hacer si esto se somete a las Cortes Generales con reformas legislativas?".

También ha instado a Pedro Sánchez a que someta a las bases del PSOE el acuerdo suscrito con ERC para que Cataluña gestione el 100% de los tributos, reprochándole que "no se atreve a hablar" del cupo catalán del mismo modo que "tampoco se atreve a que lo voten las bases del Partido Socialista".

"No se atreve a someterlo al respaldo de las bases del PSOE, porque no le valdrían ni tan siquiera las urnas que puso detrás de cortinas para mantenerse al frente del Comité Federal. Y porque no hay nada menos socialista y menos progresista que intentar romper la caja común, el sistema de financiación", ha proseguido la secretaria general del PP con su explicación.

"ES POR EL EGOÍSMO DE SÁNCHEZ"

Gamarra también ha respondido a Page que el cupo catalán no solo responde al "egoísmo de los independentistas", y que también está detrás "el egoísmo de Sánchez para mantenerse en el poder a cualquier precio", que se ha quedado "solo" con los soberanistas y ha convertido al PSOE "en el partido de Pedro Sánchez".

El presidente del Gobierno ha defendido con pasión el concierto catalán, según la dirigente 'popular', pero "no es capaz ni tan siquiera de explicárselo a los españoles", porque lo que promueve es "la desigualdad de los españoles con tal de seguir él en el poder".

En respuesta a la afirmación de Sánchez sobre que no acepta lecciones del PP por llevar a cabo "recortes" cuando estuvo en el Gobierno por última vez, Gamarra ha dicho que "debería de escuchar más" a quienes defienden "principios y valores" compartidos por la mayoría social de los españoles, y le ha recordado que cada día "está más solo".

"Estas mismas lecciones se las están dando barones socialistas a Pedro Sánchez. Estas mismas lecciones se las están dando los partidos regionalistas, que hoy alzan la voz ante esta ruptura de la solidaridad", ha añadido Gamarra, asegurando que Sánchez solo cuenta con los independentistas para "reventar el sistema de financiación".

En este sentido, ha dicho que el PP no acepta "ninguna lección de Pedro Sánchez" ni en materia de igualdad, solidaria o regeneración democrática "a la vista de cómo le acorrala la corrupción", apoya un cupo para Cataluña o lleva a cabo un balance "que es un no balance". "Es la prueba de un Gobierno en el ocaso como es el que está en estos momentos Pedro Sánchez", ha concluido.

SÁNCHEZ HA ACABADO AMEDRENTANDO A JUECES

En otro orden de cosas, Gamarra ha ironizado con que el curso político comenzó con "Podemos cuestionando a los jueces en España" y termina "con un Pedro Sánchez cada vez más radicalizado, que es capaz de presentar querellas contra los jueces para intentarles amedrentar".

Para la dirigente 'popular', no obstante "nada" puede sorprender viniendo de "un presidente del gobierno que abusa de todas las instituciones a su alcance", poniendo como ejemplo la Fiscalía, "a la que ha convertido en el abogado de la familia; al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) o a RTVE.

Se ha referido también a la querella de Sánchez contra el juez que instruye la causa contra su esposa, Juan Carlos Peinado, reprochando al jefe del Ejecutivo que "utilice" la Abogacía del Estado como si fuera "su bufete de abogados personales", y le ha recordado que la institución está "al servicio del Estado, no al servicio de Pedro Sánchez".