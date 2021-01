El PP urge a Sánchez a coordinar la campaña de vacunación y critica que "no se digne" a dar explicaciones en el Congreso

García Egea dice que España "está llegando tarde a todo" en el Covid y que la vacunación es "muy importante" porque "se juegan el futuro"

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha emplazado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a "coordinar" y "tomar las riendas" en la campaña de vacunación contra el coronavirus y le ha recriminado que "no se digne" a explicar "nada" en el Parlamento, máxime cuando la situación es "radicalmente distinta" a la de hace dos meses, cuando se votó el estado de alarma.

García Egea ha recalcado --en una entrevista en Cuatro, que ha recogido Europa Press-- que la vacunación es "muy importante" porque "se juegan el futuro" y ha señalado que "todos tienen que estar a una para suministrar lo antes posible" esa vacuna a los ciudadanos.

El dirigente del PP ha subrayado que "con 23 ministros y 256 altos cargos", este Gobierno no tienen nada mejor que hacer que "un plan de vacunación" con criterios objetivos y comunes para todos, por lo que ha reclamado al Ejecutivo que asuma su responsabilidad en la materia.

"LAS CCAA, HOY TIENEN QUE LUCHAR SOLAS"

García Egea ha señalado que sigue vigente el estado de alarma que "se votó hace dos meses" en el Congreso, pero con una situación "radicalmente distinta" y en la que no se preveía "una tercera ola". "Y el señor Pedro Sánchez todavía no ha ido al Parlamento a explicar nada, ni siquiera este plan de vacunación que es un hito en la historia de la lucha contra la pandemia", ha enfatizado.

En este sentido, ha asegurado que el presidente del Gobierno "no se dignó a explicar el plan de Navidad en el Parlamento" y ahora "no se está dignando a explicar este plan de vacunación". "Me solidarizado con las comunidades autónomas, que hoy tienen que luchar solas contra el virus", ha aseverado.

García Egea ha señalado que el PP lo que quiere es que se apliquen los mismos criterios y las mismas restricciones en toda España. "¿Por qué tenemos 17 formas de luchar contra un virus? ¿Por qué el señor Pedro Sánchez no quiere tomar las riendas y dar la cara?", ha preguntado.

CRITICA QUE ILLA SIGA AL FRENTE DE SANIDAD

El 'número dos' del PP ha criticado que ante la actual situación el ministro de Sanidad, Salvador Illa, siga al frente de este Departamento cuando va a ser el candidato del PSC a las elecciones catalanas del 14 de febrero.

A su entender, un ministro de Sanidad debe estar en este momento "al cien por cien", "haciendo el plan de vacunación", y no "paseándose por el Comité Ejecutivo del PSC". "El día que dedicó a estar en el Partido Socialista de Cataluña podía haberlo dedicado a reunirse con las CCAA porque la vacuna no tiene color político", ha manifestado.

García Egea ha afirmado que comunidades gobernadas por el PP han anunciado "medidas drásticas" ante el Covid porque "no van a dejar a otros compatriotas ante este riesgo y la tercera ola". "Pero echo de menos que en vez de comparar comunidades autónomas, España en su conjunto reme en la misma dirección y nos comparemos con otros países, siendo los primeros en la efectividad de la vacuna", ha resaltado.

El secretario general del PP ha asegurado que España está "llegando tarde a todo lo que tiene que ver con la pandemia" y ha subrayado que es el país "más afectado" por el Covid-19. Además, ha echado en cara al Gobierno que en España haya habido "17 Navidades distintas".