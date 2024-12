El PP usa su mayoría en el Senado para vetar la Ley de Eficiencia de Justicia y devolverla al Congreso

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Senado ha rechazado este miércoles, con la mayoría absoluta del PP más los tres senadores de Vox, el proyecto de Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que regresa al Congreso para ser aprobada de manera definitiva.

Se trata de un proyecto, apoyado por los socios de investidura, que reforma la planta judicial, mantiene los juzgados de paz, desarrolla aspectos de la 'ley del solo sí es sí', da nueve meses para que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer asuman las competencias en violencia sexual, elimina las 'golden visa', corrige un error en la ley de paridad que desprotegía a los trabajadores con permisos para cuidados e incluye una reforma sobre la ejecución de euroórdenes.

Durante el debate, la senadora del PP María José Pardo ha defendido el veto señalando que va contra el "uso fraudulento de la elaboración legislativa": "Un no a disfrazar bajo la modernización de la Justicia las cesiones a los socios de Gobierno y un no a legislar a la carta de quienes pisotean el imperio de la ley".

"Trataremos de revertir todas las barbaridades que hay en esta ley, tengan claro que lo vamos a hacer", ha anunciado la senadora 'popular', que ha sostenido que es un "proyecto viciado" y tramitado con una "rapidez impropia".

La senadora 'popular' ha criticado la "tiranía" que el Gobierno "ejerce a la sombra de las leyes" con la introducción en el proyecto de ley de "cesiones" a sus socios de Gobierno.

De su lado, la senadora de Vox Paloma Gómez ha compartido el veto a la norma apuntando de igual forma a la tramitación "precipitada e incompatible con un estudio profundo", "al son de los plazos que le interesan al Gobierno en sus pactos con su socios comunistas y separatistas".

El senador del PSOE Francisco Manuel Fajardo ha replicado a PP y Vox que, con su veto a la ley, "no están diciendo no al proyecto, están diciendo no a los operadores jurídicos y a una Justicia más eficaz y eficiente".

"No es gastar en Justicia, es invertir en un servicio esencial, público, vertebrador y articulador de nuestra democracia, invertir en Justicia es invertir en una democracia en mayúsculas y ustedes con su voto lo que están diciendo es no a lo que los españoles quieren que digamos sí", ha sostenido.

Las críticas al rechazo de PP y Vox han llegado también desde los socios habituales del Gobierno, con ERC, Junts, PNV, EH Bildu y BNG mostrándonse en desacuerdo con el veto.