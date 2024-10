PP vasco pide "perdón" por que el PP no estuviera "a la altura" en la rebaja de penas y analizar "los fallos"

Ve "bochornoso" que a Bolaños le entrara "la risa floja" porque "la triquiñuela les había salido bien"

BILBAO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha pedido "perdón" por que su partido no haya estado "a la altura de lo que se exigía" en la modificación legal en la computación de penas que podría beneficiar a presos de ETA y, en este sentido, ve "comprensible" que cause "decepción entre quienes confiaron" en su partido. Asimismo, ha apuntado que habrá que analizar "cuáles han sido los fallos" que han llevado a una "situación no deseada".

En una rueda de prensa en Bilbao, que ha ofrecido junto a los portavoces del PP en las juntas generales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, para plantear propuestas fiscales, Javier de Andrés ha aludido a "lo sucedido" en las Cortes con la reforma de la ley sobre intercambio europeo de antecedentes penales, una cuestión que considera "realmente dramática".

A su entender, "lo que tenemos que hacer en primer lugar desde el PP, independientemente de las responsabilidades de unos o de otros, es pedir perdón por no haber salido a estar a la altura de las circunstancias y a la altura de lo que se nos exigía y de lo que nosotros mismos nos tenemos que haber exigido".

El presidente del PP vasco ha admitido que el PP ha causado "una decepción en quienes confiaron" en el partido, que ve "muy comprensible".

De Andrés ha señalado que "desde luego" habrá que analizar "qué es lo que ha ocurrido para saber cuáles han sido los fallos", que, en su opinión, "habrán sido varios, como suele ocurrir siempre en los accidentes, en los cuales distintos factores son los que conducen a una situación que no es la deseada".

Así, ha considerado que "seguramente hayan sido varios los factores que han influido en que finalmente el resultado del proceso en el cual nosotros teníamos que tomar una cierta posición en el voto del dictamen de la ley no fuera el adecuado".

En todo caso, ha subrayado que "está clarísimo que va en contra del criterio del Partido Popular" y, de hecho, "lo que se modifica es lo que el Partido Popular había defendido en el año 2014 y había puesto en vigor en el año 2014 y ahora se ha suprimido".

Asimismo, ha afirmado que, "así como es evidente que el Partido Popular no quería este resultado, no se puede decir lo mismo de otras formaciones políticas" y, en particular, del Partido Socialista.

De este modo, ha calificado de "bochornoso" que al ministro de Justicia, Félix Bolaños, le entrara "la risa floja" porque "la triquiñuela que habían pretendido les había salido bien" y habían conseguido "lo acordado con Bildu, que era la excarcelación de los terroristas".

Según ha indicado, "lo verdaderamente penoso es que haya habido una mayoría suficiente para defender esto" y que, si "no hay forma de evitarlo", el PSOE, EH Bildu y otras formaciones vuelvan a sumar sus votos para "aprobar esto que conduce a la excarcelación".

VERGÜENZA

En este marco, ha advertido de que, debido a "la gestión de Pedro Sánchez y sus socios" en los últimos años, "primero se liberaron a los violadores, después se ha liberado a los sediciosos, se liberó a los corruptos de los ERE y también aquí a Alfredo de Miguel, del PNV, se han liberado entre sí a sus propios corruptos, y ahora finalmente se libera a los terroristas".

"Y todo esto lo ha hecho el Partido Socialista con sus socios, a voluntad, no por un error. Esa es la situación a la que ha conducido la justicia española que es una verdadera vergüenza", ha concluido.