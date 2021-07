El PP ve en las críticas del independentismo al Tribunal de Cuentas su preocupación "por la pela" tras su "desfalco"

Asegura que los indultos no han servido "para nada" porque no han "apaciguado" los planes de los separatistas

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado este jueves que las críticas del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, al Tribunal de Cuentas evidencia su "preocupación" por la "pela" tras el "desfalco" que han realizado y que les llevó a ser condenados por malversación de fondos públicos.

"Es evidente que lo que le está haciendo daño a Rufián y a los independentistas es como se suele decir, la pela. Creo que están preocupados por la cuestión económica porque en Cataluña se ha hecho un desfalco para pagar el proceso independentista", ha manifestado García Egea.

Así se ha pronunciado en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, al ser preguntado por las declaraciones de Rufián en el debate del Congreso sobre los indultos de este miércoles, donde afirmó que el Tribunal de Cuentas se ha convertido en un "chiringuito antidemocrático" y explicó las razones por las que, a su juicio, no se sanciona a Ana Botella y sí a Oriol Junqueras.

Según García Egea, esa preocupación del independentismo se debe a que las causas abiertas en el Tribunal de Cuentas "avanzan" aunque sea "lento" porque "la Justicia no tiene color político". "No hay impunidad como han creído mucho tiempo en muchos lugares", ha señalado.

El 'número dos' del PP ha indicado que los líderes independentistas condenados utilizaron fondos públicos para llevar a cabo su "delirio" de "separación de Cataluña de España" y ahora tienen "que pagar".

LOS INDULTOS NO HAN SERVIDO "PARA NADA"

García Egea también ha asegurado que los indultos no han servido "para nada" después de que Rufián le dijese en el Congreso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en un primer momento dijo que "no habría indultos" y finalmente se aprobaron. "Yo le digo, va a haber referéndum", a pesar de que Sánchez afirmase que el PSOE "jamás" lo apoyaría.

Para Egea, la conclusión es que los indultos "no han servido para nada" porque han permitido a los independentistas "coger energía para seguir adelante con su plan" y no han "apaciguado" su intento de "romper con la legalidad". "No hay arrepentimiento" ni intento de "parar el proceso independentista", ha afirmado.

De este modo, se ha "caído" la idea apoyada por "algunos empresarios" y "algunos miembros de la Iglesia" de que "quizá podrían servir para algo", según ha añadido

TODA ESPAÑA HA ENTENDIDO A CASADO "MENOS LASTRA"

García Egea, ha defendido la intervención de este martes de Pablo Casado en el Congreso, y ha señalado que "toda España" ha entendido lo que ha querido decir, excepto la portavoz socialista Adriana "Lastra" y el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis "Ábalos".

Asimismo, ha explicado que Casado se pronunció en esos términos porque el Gobierno había dicho previamente que hay "una separación entre ley y democracia", algo que García Egea ha rechazado. "No puede existir democracia sin ley ni ley sin democracia", ha apuntado.

En su intervención en la tribuna del Congreso, Casado afirmó que "la Guerra Civil fue el enfrentamiento entre quienes querían la democracia sin ley y quienes querían la ley sin democracia", cuando la Constitución de 1978 ha demostrado que "no puede haber democracia sin ley, ni ley sin democracia".

En ese sentido Egea ha criticado que el PSOE quiere "desviar el foco" señalando a Casado pero ellos prefieren recordar que el presidente llevó al Congreso los indultos "en contra del Tribunal Supremo" y del "criterio de la Fiscalía" mientras el PP anunció que van a recurrirlos.

En esa misma línea ha añadido que en el PP les gustaría saber qué opinan los "jueces y fiscales" que "hay muchos en el PSOE" y están viendo como se "atropella" una sentencia. Finalmente se ha preguntado qué diría Sánchez a los policías que han acabado "heridos" y "fuera del cuerpo" como consecuencia de "la violencia de los CDR".