El PP se ve legitimado como partido para recurrir indultos y Casado lo hará a nivel personal al ser objetivo de los CDR

García Egea asegura que el Estado ha "pagado un chantaje de la mano de Sánchez" y que su formación recurrirá "por tierra, mar y aire"

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado que se sienten "legitimados" como partido político para recurrir los indultos después de que el Gobierno de Mariano Rajoy actuará para llevar a los líderes independentistas del 'procés' a la cárcel. Además, ha confirmado que el líder del PP, Pablo Casado, recurrirá a "nivel personal" tras ser señalado como posible objetivo de atentado por parte de los Comités de Defensa de la República (CDR).

"Por tanto, a nivel personal Pablo Casado va a interponer un recurso y como partido vamos también a actuar en la misma medida. Vamos a intentar buscar todas las fórmulas de legitimación del recurso contra los indultos para presentarlo ante la Sala Tercera del Supremo", ha declarado García Egea en una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press.

Precisamente este jueves los líderes de Vox y de Ciudadanos, Santiago Abascal e Inés Arrimadas, respectivamente, tienen previsto acudir --aunque a distinta hora-- a las puertas del Tribunal Supremo para dar a conocer las acciones legales que sendos partidos presentarán frente al a concesión de indultos a los líderes independentistas condenados por el 'procés' en Cataluña.

"AVALANCHA" DE RECURSOS CONTRA LOS INDULTOS

García Egea ha señalado que la salida de la cárcel de los independentistas evidencia que no hay "arrepentimiento" y que su plan "sigue intacto". "Lo que hemos visto es un plan preconcebido para alcanzar sus objetivos", ha proclamado, para añadir que no se cumplían las condiciones para dar la medida de gracia.

Por eso, ha subrayado que ya se ha anunciado una "avalancha" de recursos contra esos indultos, entre ellos por parte del Partido Popular, máxime cuando se ha visto que los indultos "no han servido absolutamente para nada".

El dirigente del PP ha indicado que lo que se ha hecho es "pagar un chantaje". "Ayer el Estado pagó un chantaje de la mano de Pedro Sánchez y cuando uno paga un chantaje, ya no deja de pagar. De ahí no se sale", ha avisado, para añadir que si el presidente del Gobierno contara con "200 escaños" en el Parlamento este paso no se habría producido.

"GRACIAS AL GOBIERNO DE RAJOY FUERON A LA CÁRCEL"

A renglón seguido se ha referido al debate si el PP participó o no en el juicio del 'procés' y ha explicado que su formación no podía ser "acusación particular ni nada por el estilo" porque fue el que "llevó a los independentistas ante el Supremo" desde el Gobierno de Mariano Rajoy.

"La Fiscalía General del Estado fue la que actuó contra los independentistas y gracias a esa actuación del Gobierno estos señores fueron a la cárcel. Por tanto, el PP sí era parte del proceso a través del Gobierno de Mariano Rajoy y de las medidas que se tomaron en su momento como el 155", ha aseverado.

Dicho esto, García Egea ha indicado que el PP "se siente legitimado" como "partido político que defiende el orden constitucional", pero también como "parte afectada" en el caso de Pablo Casado al ser situado como posible objetivo de atentado por parte de los CDR, según consta en un informe de la Guardia Civil.

El secretario general del PP ha confirmado que el líder de su formación va a interponer un recurso "a nivel personal al verse señalado por los CDR, que son el brazo violento" de aquellos que intentan vulnerar el orden constitucional.

El 'número dos' del PP se ha quejado de que no se informara a Casado de que estas "graves amenazas" de los CDR y ha comparado este silencio con las "cartas famosas" con balas que se difundieron con "mucho bombo" en la campaña madrileña y de las que el Gobierno ofreció "información puntual".

García Egea ha recordado también el caso de policías que han tenido que "dejar el cuerpo por las graves secuelas que sufrieron en las noches de enfrentamiento con los violentos". "Me viene a la memoria y lo cierto es que me produce una pena y una indignación impresionante. Por eso vamos a recurrir por tierra, mar y aire", ha resaltado.

ESTÁ SEGURO DE QUE AL GOBIERNO "LE VA A PASAR FACTURA"

El secretario general del PP ha asegurado que "lo que está ahora mismo en discusión solo es la legitimación", un hecho que ha tildado de "curioso", ya que, a su entender, eso "significa que una vez que haya alguien legitimado para recurrir los indultos", esta medida la va a "tumbar el Supremo".

"Hasta el propio Gobierno reconoce que no las tiene todas consigo. Por tanto, creo que es una decisión arriesgada y que al Gobierno le va a pasar factura sin duda", ha declarado el 'número dos' del Partido Popular.