El PP ve "más necesaria que nunca" la comparecencia de Sánchez por el espionaje de su móvil

Ciudadanos no descarta que la directora del CNI vuelva al Congreso para dejar claro que la competencia era de Moncloa

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha defendido que la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso es "más necesaria que nunca" para dar todas las explicaciones sobre el espionaje a su teléfono móvil y si se ha infectado con Pegasus a otros miembros del Ejecutivo.

Y es que, según ha subrayado, la directora del CNI, Paz Esteban, no ha aportado ninguna información sobre este asunto en la Comisión de Gastos Reservados, que se centrado en recalcar la intervención amparada en la legalidad y con autorización judicial sobre las informaciones publicadas por New Yorker acerca de espionaje a políticos independentistas.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, la dirigente popular ha destacado que el Ejecutivo dispone de la información de las interferencias de móviles entre sus miembros, porque la ha hecho pública, y le corresponde ahora aclarar cómo se produjo, qué ha podido fallar, qué protocolos de seguridad existen para evitar este espionaje tecnológico y si se han seguido por el Gobierno.

Es más, Gamarra ha recalcado que la obligación de Sánchez es informar a la sociedad, detallar por qué hizo pública esta brecha de seguridad y ejercer su "responsabilidad" de comparecer, que ahora es "más importante y necesaria que nunca".

BAL: NO ME LO CREO

Por parte, el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha reiterado que no se cree que en un año el servicio de inteligencia no hubiera detectado la infección en los teléfonos del Gobierno, lo que le lleva a deducir que su seguridad no era competencia del CNI, cuya profesionalidad no cuestiona, sino de Moncloa.

"Estoy convencido de que esa competencia correspondía al Ministerio de la Presidencia", ha subrayado, por lo que ha insistido en que el Gobierno lo aclare, sea el ministro Félix Bolaños o el propio presidente Sánchez en la comparecencia que tiene pendiente.

Es más, está dispuesto a forzar una nueva comparecencia de la directora del CNI, esta vez centrada expresamente en el caso de los móviles del Consejo de Ministros, para que aclarar esta cuestión. "No duden que lo haremos", ha zanjado.