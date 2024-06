El PP ve al PSOE "más débil que nunca" y le reta a convocar elecciones generales

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante el seguimiento de la jornada electoral de elecciones europeas, en la sede del PP, a 9 de junio de 2024, en Madrid (España). Hoy tienen lugar las elecciones europeas de 2024 en España en las que se - Jesús Hellín - Europa Press

Tellado dice que Sánchez el 9J "buscaba la inmunidad judicial para Begoña Gómez" pero "la ciudadanía no lo ha avalado"



MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular considera que los resultados de las elecciones europeas evidencian que el PSOE que dirige Pedro Sánchez está "más débil que nunca" y le ha retado a convocar elecciones generales en España. Además, considera que el jefe del Ejecutivo buscaba "la inmunidad judicial" para su esposa, Begoña Gómez, pero "la ciudadanía no es lo que ha avalado" en las urnas.

"El PSOE lo que tiene que aceptar es su derrota electoral. No le apoya la sociedad, no le apoyan sus socios y, por tanto está más débil que nunca. Lo que tiene que hacer es convocar elecciones", le ha emplazado la candidata del PP a las europeas, Dolors Montserrat, en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press.

Además, Montserrat ha destacado que el PP ha ganado las municipales, las autonómicas, las generales y ahora las europeas, con "el mejor resultado en los últimos 25 años". "La sociedad española cada día nos apoya más. Ahí está el resultado y la gran victoria de ayer. Quien tiene que aceptar que va derrota tras derrota es el PSOE", ha apostillado.

La candidata del PP ha subrayado que el PP es el que más ha crecido en votos y en porcentaje –-14 puntos respecto al 2019 y un millón y medio de votos–- mientras que el PSOE "ha perdido dos millones de votos". "La sociedad ayer habló bien claro. Han dicho no a la amnistía, no a la corrupción, no al manoseo de las instituciones", ha manifestado.

En parecidos términos se ha expresado el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguen Tellado, quien ha señalado que Sánchez "en estas elecciones buscaba la inmunidad judicial para la señora Begoña Gómez". "Pues tengo que decirle que al final la ciudadanía no es lo que ha avalado", le ha espetado.

"SÁNCHEZ YA NO TIENE MAYORÍA PARLAMENTARIA"

En una entrevista en TVE, Tellado ha destacado que el resultado del PP es "inapelable" y están "satisfechos" porque es "el mejor resultado del PP en los últimos 25 años". "El PP lleva desde la llegada de Feijóo ganando todas las elecciones nacionales que se han celebrado: las municipales, las autonómicas, también las generales, ahora las europeas", ha resaltado.

Al ser preguntado qué hará ahora el PP con ese apoyo que ha recibido en las urnas y cómo lo van a gestionar, después de que hace una semana Feijóo abriese la puerta a una moción de censura, Tellado ha indicado que "son el primer partido de España" y ahora se trata de "conjugar una gran mayoría social a la que representar para ser alternativa real de gobierno".

"Hoy sabemos que Sánchez ya no tiene mayoría parlamentaria que sustente este Gobierno. El mejor ejemplo es la ausencia de presupuestos generales del Estado para este año por la incapacidad del gobierno para negociarlo con sus socios y la parálisis parlamentaria que lleva a que hoy este Gobierno no sea capaz de sacar adelante ni una sola iniciativa legislativa", ha declarado.

En este punto, ha subrayado que el PP debe ser "alternativa real de Gobierno para que cuando Sánchez se dé cuenta de que su proyecto es inviable", estar "en condiciones de ganar y dar a España un Gobierno estable, sólido, serio y responsable que no tenga sombras de corrupción" como, a su juicio, "sí tiene el Gobierno de Pedro Sánchez en estos momentos".

CULPA A SÁNCHEZ DE SER "PROMOTOR" DEL ASCENSO DE LOS "EXTREMISMOS"

Ante la entrada de más partidos de derecha en el Parlamento Europeo, como Alvise, Tellado ha indicado que el mapa político español "está fragmentado a izquierda y a derecha" y ha añadido que el "más beneficiado por esa fragmentación es Pedro Sánchez" porque, en su opinión, gracias a ella ha llegado a Moncloa.

"Los extremismos están en ascenso y yo creo que el principal promotor de ese ascenso de los extremos se llama Pedro Sánchez. Gobierna con ellos y además polariza con los otros extremos buscando bueno pues esa polarización y con confrontación política que a él le permita seguir siendo gobierno seguir gobernando después de perder las elecciones generales", ha aseverado.

Tras asegurar que hay "mucho votante del PSOE que se arrepiente" de haber dado su voto a Sánchez el 23J, ha apostado por la "moderación" y la "centralidad" como la receta que debe aplicar el PP. "Estamos ya en condiciones de ganar las elecciones generales tan pronto sean convocadas", ha apostillado.

Al ser preguntado si el PP está dispuesto a repetir en Europa el acuerdo que mantenían con el PSOE y los liberales o podrían pactar con el partido de la italiana Giorgia Meloni, Tellado ha asegurado que van a ver "qué es lo mejor para seguir construyendo Europa" y "para huir del populismo que representan los extremos y que también lamentablemente en España representa Pedro Sánchez".

"Y ojalá el PSOE se pareciese algo a los socialistas europeos donde allí sí se respeta que gobierne el que gana y no como ha ocurrido aquí con Pedro Sánchez que al final se ha aliado con todos los partidos antisistema de España y con todos los partidos de la izquierda más radical para impedir que gobernase quien ha ganado", ha manifestado.