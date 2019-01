PP volverá a pedir un Pleno del Senado con Sánchez por su reunión con Torra y prevé reprobarlo si tampoco comparece

Publicado 24/01/2019 14:46:48 CET

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP volverá a pedir la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el Pleno del Senado para que explique su reunión de diciembre con el presidente catalán, Quim Torra, puesto que no acudirá a la sesión convocada para esta tarde. Y si se repite la incomparecencia, presentará una reprobación de Sánchez en la Cámara Alta en forma de moción.

El portavoz del Grupo Popular, Ignacio Cosidó, ha cargado contra el Gobierno por no atender la convocatoria, "no tener la deferencia de comunicar a la Cámara la imposibilidad de venir" y que no haya ofrecido una fecha alternativa.

El Ejecutivo no ha respondido oficialmente al Senado y nadie de la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes ha acudido hoy a la Junta de Portavoces previa al Pleno para informar. Desde el PP se denuncia de hecho que es la primera vez que esto sucede en democracia.

Ignacio Cosidó ha defendido que su grupo y el Senado han cumplido con el Reglamento y que el presidente del Gobierno tiene "la obligación constitucional" de atender a la Cámara Alta. "Es un grave incumplimiento", ha recalcado.

El Pleno se celebrará finalmente esta tarde con la intervención de los grupos pero sin el presidente y el PP volverá a pedir otra vez que Sánchez comparezca ante el hemiciclo por el mismo asunto: de qué habló con Torra en su encuentro del 21 de diciembre en Barcelona y qué propuestas le planteó el dirigente catalán.

Si esta comparecencia del presidente no llega a producirse, Cosidó ha asegurado que su grupo presentará una moción en la que reprobará al presidente del Gobierno, lo que ocurriría por primera vez en el Senado.

SIN PRECEDENTE

Tampoco en el Congreso se ha reprobado a un presidente del Gobierno. Hubo un intento en 2013 por parte de PSOE a través de una moción sobre el 'caso Bárcenas', en la que pretendía censurar las "mentiras" del entonces presidente, Mariano Rajoy, pero sin hablar de reprobación. También Izquierda Plural presentó una moción en esta línea.

La Mesa del Congreso, presidida por el PP, no admitió sin embargo las propuestas. La secretaria general entonces del PP, María Dolores de Cospedal, dijo que estaban "fuera de lugar jurídica y constitucionalmente" porque para rechazar a un presidente está la figura de la moción de censura.