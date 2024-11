PP y Vox afean al Gobierno que siga sin reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han afeado al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, que el Gobierno siga sin haber reconocido como presidente electo de Venezuela al opositor Edmundo González, quien se trasladó a España en septiembre para pedir asilo.

Desde la oposición han aprovechado la comparecencia del jefe de la diplomacia ante el Pleno del Congreso de los Diputados para hablar de Oriente Próximo para sacar a colación la situación en Venezuela, algo que les ha echado en cara Albares: "les recuerdo que Venezuela no está en Oriente Medio".

"¿A qué espera el Gobierno de España para reconocer a Edmundo González como ganador legítimo de las elecciones? ¿Va a prestar su apoyo para que tome posesión el próximo 10 de enero?", le ha preguntado el portavoz del PP, Carlos Floriano, al ministro, a quien también ha pedido que aclare si "la posición sobre Venezuela la marca el Gobierno" o el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Después de que el ministro no le haya respondido a estas preguntas en su dúplica, el diputado del PP ha sostenido que Albares no puede ir al Congreso "diciendo que quiere promover la paz porque en Venezuela se están violando los Derechos Humanos, se han producido unas elecciones democráticas y no se respeta el resultado".

"Es lamentable que el Gobierno español no reconozca la victoria de Edmundo González en Venezuela", ha rematado. También el portavoz de Vox, Carlos Flores, ha lamentado que "el Gobierno de España sigue sin reconocer como legítimo presidente de la República de Venezuela" a González.

Albares se ha defendido esgrimiendo que España ha mantenido desde el primer momento "una posición a favor de la democracia en Venezuela y a favor de la protección de todos los venezolanos" y participando en todos los foros en los que se habla de esta cuestión.

ESPAÑOLES DETENIDOS

Por otra parte, Floriano ha pedido al ministro detalles sobre la situación de los dos españoles detenidos desde septiembre por Venezuela y acusados por Caracas de formar parte de un complot de la oposición contra Nicolás Maduro. "¿Sabe algo de ellos? ¿Reciben asistencia consular? ¿De qué los acusan?", ha inquirido.

"Trabajaron allí para sacar al ganador de las elecciones y mantener en el poder al dictador pero de dos españoles detenidos injustamente no sabemos nada", ha reprochado al jefe de la diplomacia.

El ministro ha afeado al portavoz del PP que haya llevado "un tema muy serio" como el de la detención injusta de los dos españoles a la tribuna del Congreso, haciendo con ello a su juicio un uso "partidista".

"Usted sabe que el Gobierno de España está haciendo todo lo que está en su mano para que vuelvan donde siempre tenían que haber estado, en el País Vasco entre sus familias", ha sostenido. "Nada más sucio que utilizar a ciudadanos españoles en una situación injusta y muy difícil", ha abroncado a Floriano, denunciando que su partido nunca preguntó por los dos españoles que estuvieron detenidos en Irán o por Juana Ruiz, detenida en su momento por Israel.