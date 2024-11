PP y Vox reprochan a Robles que la UME llegó en menos de 24 horas a Marruecos: "¿Tenemos que pedir humanidad?"

923341.1.260.149.20241113192047 La ministra de defensa, Margarita Robles, durante el pleno del senado, a 13 de noviembre de 2024, en Madrid (España). El motivo de su comparecencia, a petición propia, es para dar cuenta de su gestión en relación con la gestión de la DANA. - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PP Eva Ortiz ha reprochado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que la Unidad Militar de Emergencias (UME) fuera desplegada "en menos de 24 horas" en Marruecos tras el terremoto en septiembre de 2023 y que, sin embargo, los efectivos de la UME llegaran tarde a la Comunidad Valenciana asolada por la DANA que ha dejado más de 200 personas fallecidas.

La senadora 'popular' ha sido la primera en subirse a la tribuna tras la comparecencia de Robles en el Senado, a quien se ha dirigido asegurando que está "profundamente decepcionada". "No esperaba mucho de este Gobierno, pero sí esperaba más de usted", le ha dicho dirigiéndose a la butaca de la ministra.

En este punto, ha señalado que el Gobierno ha "abandonado" a la población valenciana tras la DANA insistiendo en que España tiene capacidad de reaccionar con diligencia. Dicho esto, ha recordado que la UME fue desplegada en Marruecos "en menos de 24 horas" cuando un fuerte terremoto de 6,8 sacudió el país africano. "El Gobierno se vanagloriaba", ha dicho Ortiz sobre aquella actuación. "Por qué los valencianos tiene la percepción de que no se ha hecho todo lo que se podía hacer desde su departamento", le ha cuestionado.

Asimismo, la senadora del PP ha recordado que las asociaciones de militares estaban "deseosos de salir a ayudar" pero que el Gobierno "no les dejaba". "No me explico cómo se ha podido aguantar de forma impasible ante una emergencia nacional de este calibre", se ha preguntado, cargando al mismo tiempo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por, según ha recordado, decir una "frase que le perseguirá: Si quieren ayuda que la pidan".

"¿Qué tenemos que pedir los valencianos a nuestro Gobierno? ¿Tenemos que pedir humanidad?", ha lanzado, insistiendo en que el Ejecutivo "no ha querido ofrecer todas las capacidades" de las Fuerzas Armadas.

Finalmente, dirigiéndose a la titular de Defensa, la senadora 'popular' le ha preguntado si tras la catástrofe de la DANA el Gobierno considera que es una emergencia nacional o no.

"NO HA MOVIDO EL DEDO"

Por su parte, la senadora de Vox por Andalucía, Paloma Gómez Enríquez, ha comenzado su intervención haciendo suyas unas palabras que pronunció Robles en el terremoto en Marruecos: "En este tipo de tragedias, las primeras horas son esenciales. Marruecos, septiembre de 2023".

Dicho esto, la senadora ha cargado contra la gestión del Gobierno central por el "descontrol absoluto desde el principio". A su juicio, a Robles le ha faltado "riego por aspersión", y he recriminado a la ministra que el Ejecutivo no haya querido "asumir las competencias" para decretar el nivel 3 de emergencia.

"¿Cuáles han sido sus intereses?", ha preguntado Gómez, que ha defendido que el Gobierno debería haber tomado el control de mando y coordinación "desde el primer día", con un despliegue adicional de la UME y otras unidades de las Fuerzas Armadas.

En definitiva, "una coordinación unificada bajo el Gobierno central, para dar una respuesta más amplia y estructurada; y la posibilidad de activar ayudas internacionales, que cubran las necesidades de recursos que excedan la capacidad nacional", ha reclamado.

Al hilo, ha señalado a la ministra por, a su juicio, haber sido un "actor pasivo" e "insignificante" que "no ha movido el dedo" sino que ha actuado a "última hora y mal". "Si necesita más recursos para saber lo que tiene que hacer la próxima vez, pídalos", ha zanjado.

¿DIMISIONES?

Acto seguido ha subido a la tribuna la senadora de UPN, María Mar Caballero, que no ha querido entrar "en reproches" sobre responsabilidades, si bien se ha preguntado si la ayuda ha sido suficiente, qué ha pasado, y si las instituciones han sabido estar a la altura.

"Ya nos darán más explicaciones (...), pero se nos queda mal cuerpo cuando escuchas a las personas que dicen que se han sentido abandonados. Eso es lo que nos tiene que hacer reflexionar", ha apostillado.

Por su parte, el senador de Compromís Enric Morera ha defendido que la UME "no es un chiringuito", aludiendo a palabras de una senadora del PP que, según ha dicho, constan en el libro de sesiones cuando se constituyó en el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

"Tampoco era un chiringuito la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta de Emergencias. No era un chiringuito. Y alguien se la cargó. Y no dejó nada, no dejó ningún dispositivo para actuar contra las emergencias, contra las catástrofes. No dejó nada previsto", ha recordado Morera.

En otro orden de cosas, el senador de Junts Eduard Pujol ha preguntado a la ministra si la catástrofe que ha dejado más de 200 muertos debe tener consecuencias políticas y judiciales. "Y si no hay consecuencias políticas y judiciales, la tomadura de pelo será considerable", ha dicho.

En este punto, se ha cuestionado "cuál es la cifra de muertos donde empiezan las dimisiones". "Reconocer errores, pero no de una manera infantil, genérica, abstracta, sino errores concretos. ¿Cuál es la cifra donde uno debe dimitir? Es una pregunta genérica que apela al sentido común y un sentido común que usted tiene, porque tiene una larga trayectoria política", ha recalcado.