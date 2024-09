El PRC está abierto a negociar con el Gobierno del PP los presupuestos en Cantabria

SANTANDER, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PRC ha afirmado que tiene la "puerta abierta" para negociar con el Gobierno de Cantabria los próximos presupuestos, siempre que el PP --que gobierna en minoría-- haya cumplido con los compromisos anteriores, esté dispuesto a cumplir los nuevos que se planteen y negocie con el Grupo Regionalista aquellas cuestiones "fundamentales para los cántabros".

"Si el Gobierno quiere aprobar los presupuestos, tiene la puerta del Grupo Regionalista abierta, siempre que hayan cumplido con los compromisos anteriores, siempre que estén dispuestos a cumplir nuevos compromisos y siempre que negocien con el Grupo Regionalista aquellas cuestiones que entendemos que son fundamentales para los cántabros", ha asegurado este jueves a preguntas de la prensa el portavoz parlamentario del PRC, Pedro Hernando.

Según ha avanzado, el PRC va a ser "enormemente exigente" en los próximos presupuestos para que no solo se incorporen partidas "importantes" de cara a los servicios públicos esenciales --sanidad, educación y bienestar social--, sino también para los ayuntamientos; y, sobre todo, se mejore la gestión, que en "muchas" áreas está siendo "muy desastrosa".

Ha recordado que el PRC va a hacer a finales de septiembre un análisis sobre el grado de cumplimiento de los acuerdos alcanzados con el PP para apoyar las cuentas de este año, si se han cumplido o no y, en el caso de que no, si existe o no una justificación.

Así, se reunirán tanto internamente con la Ejecutiva del PRC como con el PP y, en virtud del resultado sobre el grado de cumplimiento de las medidas, se iniciará un análisis interno sobre "si es positivo o no es positivo mantener ese apoyo al PP".

En este sentido, ha recordado que se han bajado los impuestos a la clase media y se ha invertido más dinero en bienestar social, como solicitaban los regionalistas. Sin embargo, a día de hoy "no han invertido nada" en Campoo ni en la cuenca del Besaya. "Son actitudes que hay que analizar", ha manifestado.

Asimismo, de cara al futuro, el portavoz del PRC ha trasladado que les gustaría tener los presupuestos "antes de que los tuviesen totalmente cerrados" porque "luego es muy difícil cambiar partidas de un sitio a otro".

De esta forma, Hernando ha afirmado que los regionalistas están "abiertos" a hablar del presupuesto "siempre y cuando se cumplan los compromisos que se han mantenido". "Algunos, así ya de inicio, digo que no se han cumplido", ha apuntado.

Según ha defendido, los regionalistas creen que una comunidad autónoma debe tener presupuestos porque es "bueno" para la economía, para el desarrollo de proyectos y para su imagen externa.

Hernando ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa sobre el inicio del curso parlamentario.