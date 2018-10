Presentan en Madrid un foro para defender los valores de la Constitución a través de la solidaridad

Publicado 20/09/2018 13:19:42 CET

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha acogido este jueves la presentación de una plataforma civil, llamada Foro España para el Progreso y la Solidaridad, que busca defender los valores de la Constitución a través de la solidaridad. Entre los impulsores están el exministro de Trabajo con Adolfo Suárez, Salvador Sánchez-Terán, y el expresidente de Societat Civil Catalana, Mariano Gomá.

Ante la situación de inestabilidad económica, política y social, que, según ellos, vive el país, con cuestiones como el desafío del 'procés', "un grupo heterogéneo procedente de muy diferentes sectores ha coincidido en un objetivo: basarse en la solidaridad como fuente de crecimiento y encuentro", ha explicado el presidente del foro, Salvador Sánchez-Terán.

Una de las cuestiones que más se ha remarcado en la presentación de Foro España ha sido la defensa de la unidad territorial. "Somos españoles todos los que residimos en España", ha indicado el vicepresidente del foro, Mariano Gomá, quien ha apuntado que no cree que haya "muchos ciudadanos españoles que no se sientan españoles".

"Lo único que puede ocurrir es que haya unos cuantos que no se sienten españoles, pero que gritan mucho", ha argumentado en referencia a la población catalana que quiere la independencia. En concreto, porque "¿qué son tres contra los 46 millones?", se ha preguntado Gomá.

A su juicio, "hay mucha gente que se quiere y se puede sentar" en Cataluña para dialogar y presentar sus reclamos, pero "hay que propiciarlo". "Los que no se quieren sentar son muy pocos", ha añadido Gomá, quien no ha querido adelantar qué propuestas o proyectos específicos van a desarrollar.

"AQUÍ, TIENE CABIDA CUALQUIER IDEOLOGÍA"

En su opinión, la "generación de la concordia" de la Transición española construyó la Constitución sobre los principios de "paz, democracia y Europa", aunque ahora es necesario dotar de frescura su interpretación. "Se trata de renovar la vida pública, económica y social con un movimiento amplio y profundo de solidaridad", ha detallado.

Por su parte, según ha explicado Jesús Verdes, socio fundador, este foro "nace como un grupo de pensamiento" y "no" pertenece a un sector en concreto. "Aquí, tiene cabida cualquier ideología", ha apostillado Verdes, quien ha asegurado que buscarán "las fórmulas y las fuerzas necesarias" para que sus conclusiones lleguen a las formaciones políticas con representación parlamentaria.

En este contexto, Gomá ha destacado que no basta con que la población acuda a las urnas cada cuatro años, porque "los partidos políticos, solos, no pueden llevar adelante una sociedad". "No tienen la soberania nacional, la tienen los que votan", ha añadido.