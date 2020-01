La presidenta de la AVT, tras el discurso de Bildu: "Que nadie me vuelva a decir que España ha derrotado a ETA"

Actualizado 05/01/2020 11:26:50 CET

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, ha asegurado este domingo, tras escuchar el discurso de Bildu en el debate de investidura que se celebra en el Congreso, que "nadie" le vuelva a decir que España "ha derrotado a ETA".

La intervención de la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, que ha llamado "autoritario" a Felipe VI y ha criticado el discurso que ofreció as el referéndum ilegal del 1 de octubre, ha provocado una fuerte bronca en la Cámara Baja durante esta segunda jornada del debate de investidura. En el hemiciclo se han escuchado gritos de "asesinos" y "terroristas".

Araluce ha criticado el discurso de Araluce. "Después de oír a Bildu en el Congreso, no puedo quitarme las imágenes del atentado de mi padre de la cabeza y no puedo dejar de llorar. Que nadie me vuelva a decir que España ha derrotado a ETA", ha asegurado en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.