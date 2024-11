El presidente de Ceuta insta al Gobierno y al PP a lograr un acuerdo para el reparto de menores migrantes

Apoya reformar la Ley de Extranjería y pide a Sánchez que el Estado costee la atención de los menores: "La situación es insostenible"

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ceuta, el 'popular' Juan Jesús Vivas, ha emplazado este viernes tanto al Gobierno central como al PP a lograr un acuerdo para el reparto de los menores migrantes que llegan a las fronteras españolas, con la ciudad autónoma como una de las que mayor presión migratoria padece.

Lo ha hecho durante la rueda de prensa posterior al encuentro bilateral que ha mantenido con Pedro Sánchez en el Palacio de La Moncloa, en la que ha subrayado que Ceuta vive "una situación verdaderamente límite, insostenible", además de reclamar más recursos para sanidad, educación o vivienda.

"Tenemos que asumir que la frontera está en Ceuta, pero que la frontera no es de Ceuta, es de España y de Europa. La presión migratoria no es un asunto exclusiva de Ceuta y Canarias, no se puede pretender que descansen sobre las débiles espaldas de una ciudad. Lo solidario, lo responsable es que le demos una solución de Estado a este asunto de Estado entre todos", ha reivindicado.

Por ello, Vivas ha pedido al presidente del Gobierno el "amparo del Estado" para que mientras no haya un acuerdo que signifique "una solución de carácter estructural, eficaz y duradera", desde la Administración General del Estado "se atiendan los gastos que esta situación excepcional le está ocasionando a la hacienda de la ciudad y que pone en riesgo su equilibrio presupuestario y, por tanto, la sostenibilidad de los servicios", según ha indicado.

El dirigente ha añadido que la necesidad de un acuerdo "también" se la ha transmitido a la dirección nacional de su partido. "Espero que el PP acuda a esa reunión pendiente y espero que haya una buena disposición para el acuerdo también por parte del Gobierno, porque todo el mundo tiene aquí que poner de su parte", ha reclamado.

RECHAZA CONFUNDIR INSTITUCIONES CON PARTIDOS

Vivas ha resaltado que ha acudido a la cita con Sánchez como presidente de Ceuta, no como representante del PP, señalando que "no es bueno confundir" las instituciones con los partidos para afrontar los problemas.

"Creemos que tiene que ser una solución basada en el traslado de menores entre comunidades de acuerdo a criterios objetivos de reparto y con la financiación del Estado para llevar a cabo esos traslados y el posterior mantenimiento de los menores", ha sostenido.

En este sentido, ha añadido que todo eso pasa por la modificación de la Ley de Extranjería, una reforma que "apoya" el Ejecutivo de la ciudad autónoma, que ha trasladado a Sánchez su "lealtad institucional y sentido de Estado".

Y ha mencionado que en Ceuta la capacidad de acogida está excedida en más de un 400%, ha tenido un incremento respecto del año anterior de un 350% en el número de entradas y su cuota de acogida multiplica por 24 a la media nacional.

Sobre la apertura pendiente de la aduana con Marruecos, Vivas ha expresado que Ceuta apuesta por esa opción para normalizar las relaciones comerciales con el país vecino, pero que esa no puede ser la única baza para el futuro de la ciudad, cuyo foco de desarrollo tiene que estar "en más España y más Europa".

El dirigente ha asegurado que ha visto a Sánchez receptivo y con buena disposición, y que el presidente del Gobierno le ha manifestado que ve razonable sus demandas y que tendrán seguimiento por el Ministerio de Política Territorial.

EL GOBIERNO CONFÍA EN REUNIRSE LA PRÓXIMA SEMANA

Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha indicado en rueda de prensa que para el Gobierno la mejor medida es la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería y ha mostrado sus disposición a sentarse a negociar.

Torres ha explicado que el pasado sábado comunicaron al PP y a los gobiernos de Ceuta y de Canarias la necesidad de una reunión, a la que ya ha respondido que van a acudir Vivas y el presidente canario, Fernando Clavijo, según ha dicho.

"Pondremos dos fechas y a ver si ya en la siguiente semana, en la próxima, podemos tener esa reunión y espero que vaya el Partido Popular", ha declarado.