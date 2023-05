El presidente del CGPJ desconvoca el Pleno de mañana donde se iba a valorar el acuerdo de jueces y fiscales con Justicia

Lo hace a petición de los mismos cinco vocales que le pidieron celebrar esta reunión extraordinaria



MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Rafael Mozo, ha cancelado el Pleno extraordinario que convocó ayer mismo a fin de analizar la subida salarial acordada por jueces y fiscales con los ministerios de Justicia y Hacienda, y lo ha hecho a petición de los mismos cinco vocales que le pidieron celebrar esta reunión urgente.

Con ello, según ha informado el CGPJ, vuelve a reactivarse el Pleno ordinario fijado para el próximo jueves, en el que los vocales que han representado al CGPJ en la Mesa de Retribuciones --José Antonio Ballestero, Juan Martínez Moya y Gerardo Martínez-- darán cuenta del acuerdo alcanzado, que se firmará este martes a las 13.00 horas en la sede del Ministerio de Justicia.

Los vocales Enrique Lucas, José María Macías y Carmen Llombart, además de Ballestero y Martínez, solicitaron a Mozo el pasado viernes que convocara el Pleno extraordinario para este lunes con el objetivo de que el órgano de gobierno de los jueces pudiera tomarlo en consideración antes de que quedara rubricado este martes.

Sin embargo, el presidente interino del CGPJ anunció ayer que la reunión extraordinaria tendría lugar el miércoles, un día después de la firma de acuerdo, razón por la cual los cinco solicitantes consideran "inútil" que tenga lugar mañana.

FUENTE DE CONFLICTO

El acuerdo entre las asociaciones de jueces y fiscales con el Gobierno para evitar la huelga que estaba prevista primero para el 16 de mayo y después para el día 22 se ha convertido en una nueva fuente de conflicto en el seno del CGPJ.

De hecho, ninguno de los vocales presentes en la Mesa de Retribuciones acudirá este martes a la firma. Según las fuentes consultadas por Europa Press, el principal motivo es que consideran que no han sido correctamente convocados, si bien apuntan igualmente a que el CGPJ no ha tenido tiempo para estudiar lo pactado.

No obstante, otras voces del CGPJ explican que no habrá ningún representante porque el Consejo "no tiene que firmar nada", dado que su rol es de mero facilitador entre las asociaciones y el Gobierno, por lo que restan importancia a su ausencia del acto.

Fuentes ministeriales aseguran, por contra, que el CGPJ fue debidamente invitado el pasado jueves a la firma de este martes, al igual que la Fiscalía General del Estará, que sí estará representada en la rúbrica.

Las negociaciones en la Mesa de Retribuciones --integrada por ley por las asociaciones de jueces y fiscales, los ministerios de Justicia y Hacienda, CGPJ y FGE-- comenzaron el 3 de mayo y, tras cinco reuniones, el pasado jueves llegaron a un acuerdo por 46,7 millones de euros, que supondrá una subida salarial para los 8.000 miembros de ambas carreras de hasta 450 euros mensuales.