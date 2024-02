Primeras páginas de los diarios llegados esta noche a nuestra redacción

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "La guerra de Ucrania, año tres: el momento de la supervivencia"; "Sánchez, ante la tormenta perfecta por el 'caso Koldo'"; "'Si se hace rápido lo conseguimos'. Así fue el contrato del escándalo"; "'La única esperanza de Julian es que el mundo pare este proceso'"; "La tragedia en dos pisos: los 10 fallecidos estaban en el octavo y noveno"; "Las mujeres duermen peor que los hombres y se medican más".

EL MUNDO: "El PSOE señala a Ábalos: 'No puede arrastrarnos en su caída'"; "11 seguimientos para tumbar al jefe de la OCON que no cuadran; 'Mi cliente no estaba allí'; "Zelenski: 'No nos quemarán los suelos, si luchamos venceremos"; "El único soldado ucraniano que no se rindió ante los rusos en Azocstal".

LA VANGUARDIA: "Ucrania resiste en condiciones precarias tras dos años de guerra"; "Sospechas sobre la calidad del edificio incendiado en València"; "Presión en el PSOE para que Ábalos deje el escaño por el caso Koldo"; "Alves gana otro pleito a Hacienda por valor de 1,2 millones".

ABC: "El que la hace, la paga"; "Empujados a pedir la eutanasia: una de cada cinco son de enfermos de ELA"; "El apoyo de los ucranianos a Zelenski se debilita en el momento más crítico"; "Dolor y silencio en la zona cero de Campanar"; "Trump elogia a Abascal: 'Será pronto el número uno de su país'".

LA VANGUARDIA: "Valencia aboca a revisar la edificación en España"; "El mundo, en Barcelona"; "Sánchez dice que será implacable contra la corrupción, 'caiga quien caiga'"; "El 11-M fue un fallo policial"; "El Barça golea al Getafe (4-0) y convence"; "Paul Auster y el anciano profesor".

EL CORREO: "Los alumnos vascos que se examinan en su lengua materna sacan mejores notas"; "Ucrania, dos años de guerra y medio millón de bajas"; "Sánchez combatirá la corrupción 'caiga quien caiga' y arrincona a Ábalos"; "'Compañeros, no entréis a por nosotros'".

LA RAZÓN: "Hay que dejar trabajar a los jueces y respetarles igual que con Gürtel"; "'Caso Koldo': el uso de efectivo y una caja fuerte delatan las comisiones"; "El PP insiste en que Sánches es el 'líder máximo' de la trama"; "El líder del PSOE presume de ejemplaridad y avisa: 'Caiga quien caiga'".