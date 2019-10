Procés-Álvarez (UGT) cree que la solución en Cataluña pasa por el diálogo con moderación y pide "bajar de las proclamas"

Publicado 15/10/2019 13:26:46 CET

VALLADOLID, 15 Oct.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, cree que la solución a la situación que atraviesa Cataluña pasa por el "diálogo", un camino que habrá que recorrer "más pronto o más tarde" pero que requiere "moderación", por lo que ha pedido "bajar de las proclamas" que en algunos casos son "la cerilla que ha encendido la mecha del fuego que se tiene hoy".

Álvarez, en el marco de la tercera Asamblea Confederal que se desarrolla en Valladolid, se ha referido así a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 'procés', que considera que en sí misma "sólo es el final o un punto" en un proceso que cree que no debería haberse solventado en los juzgados.

"Hay un problema político, hay que discutirlo en el ámbito de la política", ha señalado el líder de UGT, quien ha aclarado que no conoce a fondo el contenido del fallo del Supremo, por lo que no se ha pronunciado sobre el mismo, aunque sí ha apuntado que a su juicio "no aporta nada para la solución política", aunque no la critique.

Pepe Álvarez considera que habría que haber tomado decisiones políticas previas para que no se hubiera tenido un proceso judicial y una sentencia y cree que la solución al conflicto en Cataluña "pasa por el diálogo" y un acuerdo dentro de la Ley, la Constitución Española y el Estatuto catalán "y ese es un camino que va a haber que recorrer más pronto o más tarde".

MODERACIÓN NECESARIA

En este marco, Álvarez cree que la mediación llegará de la moderación. "Las proclamas que algunos han ido haciendo son la cerilla que ha encendido la mecha del fuego que tenemos hoy, hay que bajar de las proclamas y hay que encontrar caminos de diálogo", ha agregado.

De hecho, ha reconocido que los propios sindicatos tienen "bastantes problemas" para poder mantener la organización unida porque en Cataluña son "muy plurales", ya que representan a la sociedad catalana en su conjunto, con pensamientos de uno y otro tipo, por lo que "no es fácil mantener organizaciones transversales" como estas en Cataluña.

"Sinceramente creo que seguramente son de las pocas esperanzas de futuro de que este tema finalmente tenga una resolución, aunque no sea a corto plazo, sino a medio, que permita recuperar la convivencia, esta situación en Cataluña perjudica a todo el mundo, tanto a catalanes como al resto de España", ha apuntado el dirigente de UGT.

Por otro lado, en referencia al apoyo de éste sindicato y CC.OO han expresado a la manifestación que se prepara para el 26 de octubre en contra de la sentencia, ha explicado que conoce el comunicado de su organización en Cataluña y el resto de cuestiones las irán "hablando".