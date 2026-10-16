El PSN de Pamplona condena los incidentes tras la visita de Vito Quiles y advierte de una "escalada de tensión"

Archivo - Los concejales del PSN de Pamplona Xabier Sagardoy, Marina Curiel y Miguel Matellanes. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona ha condenado los incidentes registrados este jueves en la ciudad con motivo de la visita de Vito Quiles y ha expresado su preocupación por "la escalada de tensión, los discursos de odio y las actuaciones violentas que deterioran la convivencia y perjudican al conjunto de la ciudadanía".

En una nota de prensa, la portavoz socialista, Marina Curiel, ha señalado que "Pamplona no se merece volver a ver contenedores ardiendo y piedras volando por las calles de sus barrios. Rechazamos frontalmente el discurso de odio y la estrategia de la provocación que representa Vito Quiles, pero ninguna provocación justifica la violencia. Quien responde con violencia le hace el juego a quien vive precisamente de buscarla".

"Lo dijimos antes de esta visita y lo repetimos ahora: Pamplona no necesita que nadie venga a enfrentar a sus vecinos. Necesita respeto, convivencia y soluciones a los problemas reales de la ciudadanía", ha reivindicado Curiel.

El PSN de Pamplona ha recordado que la comisión de Presidencia del Ayuntamiento aprobó el martes una declaración "en defensa de la convivencia y la democracia ante la visita de Quiles", y ha subrayado que "ese es el camino: unidad institucional, respuesta democrática y pacífica, y ni un milímetro de espacio a quienes quieren convertir la ciudad en un escenario de confrontación para sus redes sociales".

Curiel ha defendido que "la libertad de expresión es un derecho fundamental que debe protegerse siempre dentro del marco democrático" pero, a su vez, ha remarcado que "no puede utilizarse para justificar discursos de odio, la deshumanización del adversario o la difusión deliberada de falsedades". Del mismo modo, ha insistido en que "ninguna provocación puede servir de excusa para ejercer la violencia".

Los socialistas han trasladado su "apoyo y reconocimiento a los agentes de Policía Municipal, Policía Foral y Policía Nacional que trabajaron durante la jornada, así como a los vecinos, vecinas y comercios de la zona afectados por los altercados".