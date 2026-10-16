Dos detenidos, uno de ellos menor, durante los disturbios en Pamplona por la visita de Vito Quiles

Disturbios durante el encuentro ‘Mafia o Patria’, organizado por Vito Quiles, en el Parque Yamaguchi, a 15 de octubre de 2026, en Pamplona, Navarra (España). El evento, convocado por el activista Vito Quiles, es primera parada de su gira por 14 ciudades e - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral detuvieron la de tarde de este jueves a dos jóvenes, uno de 26 años y otro de 16, durante los disturbios en Pamplona con motivo de la visita de Vito Quiles.

Uno de los arrestados, ha informado Policía Foral, es un menor de 16 años de edad, que está acusado de un delito de desórdenes públicos. Al otro detenido, de 26 años, se le acusa de un delito de atentado contra agente de la autoridad.

Tras realizarse las correspondientes diligencias policiales en dependencias operativas, ambos detenidos fueron puestos en libertad a lo largo de la pasada noche, quedando a la espera de comparecer ante la fiscalía de menores o ante la autoridad judicial, respectivamente.