El PSOE acusa a Feijóo de convertir el Senado en su "búnker" por forzar una investigación parlamentaria sobre el CIS

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados ha acusado al PP de instrumentalizar la Cámara Alta y usarlo como "búnker" al que "llevar políticas partidistas de confrontación" a raíz del anuncio de los 'populares' de una iniciativa para crear una comisión de investigación sobre el Centro de Investigaciones Sociólogicas (CIS).

"No es lo que necesita la política, no es la política útil y no es lo que necesitan los españoles", ha señalado la socialista durante su intervención en la jornada 'Parlamentarismo, Autonomismo y Municipalismo en la España Constitucional' en Sevilla.

Los de Alberto Núñez Feijóo, según han anunciado durante la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección, presentarán en los próximos días en el Senado, donde cuentan con mayoría absoluta, una iniciativa que forzará la creación de una comisión de investigación sobre el CIS, en la que estará citado a comparecer su presidente, José Félix Tezanos.

Mientras el PSOE logra acuerdos "que mejoren las condiciones de vida de los trabajadores, de las mujeres y de los jóvenes, el Partido Popular sigue confrontando", ha afeado en referencia al acuerdo de coalición que han presentado hoy el líder del PSOE, Pedro Sánchez y la líder de Sumar, Yolanda Díaz. Un pacto que a su juicio va a hacer posible que en España haya "más progreso y más convivencia".