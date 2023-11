El PSOE acusa a Feijóo de cruzar "todas las líneas de la decencia" al achacar a Sánchez "tics patólogicos"

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha acusado este martes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "cruzar todas las líneas de la decencia" al achacar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un "tic patológico".

Feijóo ha hablado de "tic patológico" cuando se le ha preguntado en una entrevista en Antena 3 sobre las carcajadas que protagonizó Sánchez en su debate de investidura al mofarse de que el líder del PP había argumentado que no había sido investido presidente del Gobierno porque no "quería", en lugar de reconocer que no tenía apoyos para ello.

"Hay un tic patológico ahí que sería bueno estudiar por los que saben de esto", ha dicho Feijóo, unas palabras con las que, según López, el líder de la oposición "manifiesta una falta de respeto absoluto" y evidencia que no tiene "ni una mínima educación".

"Es la demostración de que cuando no se tienen ideas, cuando no se tienen argumentos, porque no se sabe qué decir, se recurre exclusivamente al insulto y a la descalificación, que es lo que lleva haciendo el Partido Popular desde hace demasiado tiempo", ha protestado López, en declaraciones en el Congreso.

Además, según el portavoz socialista, estas declaraciones son fruto de que Feijóo "ha convertido en rabia y en rencor su frustración por no ser presidente del Gobierno". "Y sobre la rabia y el rencor no se puede construir nada positivo, no se puede edificar ningún proyecto político que merezca la pena", ha apostillado, antes de pedir al PP que ponga fin a esa "deriva de insultos y descalificaciones" porque, desde su punto de vista, "no lleva a ninguna parte".