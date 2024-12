El PSOE afea al PP las "declaraciones de amor" a Junts, a los que "hace diez minutos llamaba golpistas"

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha reprochado al PP lo que considera "declaraciones de amor" del PP a Junts buscando acuerdos sobre enmiendas y el apoyo de aquellos a los que los 'populares' tachaban de "golpistas y delincuentes" hace "diez minutos.

En rueda de prensa en el Congreso, López ha sido preguntado por el respaldo del PP a la tramitación de la iniciativa de Junts pidiendo al presidente Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza y por las conversaciones que han emprendido los 'populares' buscando apoyos para las enmiendas a la reforma fiscal que introdujeron en el senado y que se deben votan este jueves en el Congreso.

El dirigente socialista ha dicho que le sorprenden "estas declaraciones de amor" que algunos líderes de la derecha están lanzando a Junts "cuando hasta hace cinco minutos eran unos delincuentes prófugos".

"Es muy curioso y alguno tendrá que explicar este cambio en el criterio valorativo de algunas formaciones políticas --ha señalado--. Cómo algunos tachaban a los representantes de Junts hace 10 minutos de delincuentes, prófugos o golpistas y ahora ya no les importa, no solo negociar, sino pactar con ellos para echar a Pedro Sánchez".

Según ha explicado, el PSOE se mantendrá en lo aprobado en su día en el Congreso y no atenderá las enmiendas del Senado. "Nosotros vamos a hacer como hemos hecho siempre desde que empezó esta legislatura y la anterior, hablar con todos los grupos para que lo que aprobamos aquí sea lo que al final salga --ha contestado--. Para no desvirtuar el acuerdo que teníamos aquí y sobre todo para no perjudicar las cuentas públicas".