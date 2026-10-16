El PSOE alerta de que el PP quiere "recortar el derecho al aborto" si llega a La Moncloa

La secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró. - Roberto Plaza - Europa Press

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE advierte de que el PP de Alberto Núñez Feijóo pretende recortar el derecho al aborto si consigue gobernar tras las elecciones generales del 29 de noviembre y considera que también están en riesgo otras políticas como la igualdad retributiva, el salario mínimo o la protección frente a la violencia de género.

Los socialistas cosideran que los 'populares' reformarán la actual legislación sobre el aborto después de que la vicesecretaria de Coordinación Sectorial y responsable del programa electoral del PP para el 29N dijese en una entrevista que el derecho a la vida es "el más importante junto con la libertad y es un principio rector" de su política.

Tras estas declaraciones, la 'número tres' del PSOE, Rebeca Torró, ha alertado de que el PP pretende "dinamitar todos y casda uno de los derechos conquistados", según ha indicado en un mensaje en X, recogido por Europa Press. "Pensiones, derecho al voto, bajas laborales...y ahora el aborto", ha señalado, advirtiendo de que en las generales está en juego "un modelo de país" y no solo el Gobierno.

En la misma línea, la delegada del Gobierno en Valencia y cabeza de lista por esta provincia, Pilar Bernabé, ha dicho que el PP se equivoca "de época y de país" con esta posición. "De los creadores de 'me cargo las pensiones' ahora van a por el derecho a las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo", ha indicado.

En un comunicado emitido desde Ferraz, los socialistas señalan que el PP "recupera su viejo objetivo de recortar el derecho al aborto" como a su juicio demuestran las palabras de Ezcurra. "La derecha, como la ultraderecha, vuelve a poner en la diana el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, su vida y su futuro".

Avisan además de que Feijóo pedirá "sacrificios" si gobierna y deslizan que pondrá en riesgo, además del derecho al aborto, otras políticas como la igualdad retributiva, los permisos de paternidad y maternidad, la paridad, el salario mínimo y la protección frente a la violencia de género.