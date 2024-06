El PSOE cambia un acto en Málaga para no coincidir con Vox, que le reta a mover también el cierre en Fuenlabrada

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha decidido cambiar la ubicación de un mitin de la campaña de las elecciones europeas que se iba a celebrar este miércoles 5 de junio en Málaga y en el que iba a participar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "seguridad" y para no coincidir con otro acto del líder de Vox Santiago Abascal en el mismo lugar y a la misma hora, según han indicado fuentes socialistas.

Ante esta decisión, desde Vox han retado al PSOE a mover también el acto de cierre de la campaña electoral que tenían pensado llevar a cabo este viernes 7 de junio en Fuenlabrada (Madrid) porque los de Abascal celebran su último mitin en esa localidad. El PSOE sin embargo, aún no ha trasladado ninguna decisión sobre este acto.

En Ferraz señalan que toman la decisión de trasladar el acto de Málaga, que previsiblemente se llevará a cabo en la localidad Benalmádena, "por coincidir con un mitin del partido neofascista Vox a menos de 300 metros".

Además, señalan que después de las palabras de Abascal, "en las que abría la puerta a oponerse físicamente contra el Gobierno" han preferido modificar la ubicación para "garantizar la seguridad de los asistentes al mismo".

De este modo hacen referencia a unas declaraciones de Abascal en las que advirtió al Gobierno de Sánchez de que "no den un paso más" porque su partido "no se quedará quieto y responderá con contundencia": "Que no se atrevan a continuar avanzando como lo han hecho en otros países porque nos van a encontrar enfrente, físicamente si es necesario", dijo este domingo desde Murcia.

A su vez el PSOE reprocha a Vox que desafíe a los socialistas a sacar de Fuenlabrada la clausura, a la que acudirá Sánchez, la cabeza de lista Teresa Ribera y el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y considera que se trata de una "estrategia premeditada" por parte de los de Abascal.

Ferraz responde así a un mensaje de Vox en el que afean su decisión al secretario general del PSOE. "Dice Pedro Sánchez que cambia su mitin de Málaga para no coincidir con el de Abascal. Pues que vaya cambiando también el mitin que tiene en Fuenlabrada el viernes porque vamos a ir a explicar que la tenaza de PP y PSOE a favor de la inmigración está arruinando la ciudad", ha escrito el partido en un mensaje en su cuenta oficial de X, recogido por Europa Press.