El PSOE celebra el rechazo de la querella del PP y confirma que les denunciará por injurias y calumnias

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vocal del comité organizador del Congreso Federal del PSOE Enma López, ha celebrado el rechazo de la querella por financiación ilegal presentada por el PP contra el PSOE y ha confirmado que los socialistas responderán con otra querella contra los de Alberto Núñez Feijóo por injurias y calumnias.

Los socialistas ya habían adelantado que acudirían a los tribunales en caso de que el juez rechazase la querella, tal como informó Europa Press el pasado jueves, y ahora confirman que irán a la Justicia para defender su "buen nombre" y su reputación.

López ha hecho estas declaraciones desde la sede nacional del partido en la calle Ferraz, después de que este mismo lunes el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordase inadmitir la querella del PP por un presunto delito de financiación ilegal, en base al testimonio de un empresario que asegura que entregó 90.000 euros en la sede socialista de Ferraz.

A juicio del PSOE, esta decisión demuestra que "no ha habido nada", tal como venían defendiendo en la última semana, que es el tiempo que ha durado la querella del PP, presentada el pasado lunes.

En ese sentido dice que en España "la carga de la prueba no funciona así" y por tanto quien acusa "debe aportar pruebas". "No puede ser que se exija a los acusados precisamente que tengamos que defendernos. No puede ser", reprocha. Por tanto, señala, presentarán esta querella "con tiempo y con calma y haciendo las cosas bien".

López carga además contra el PP y dice que ese partido "sabe muy bien lo que es la financiación ilegal" y aún así "no ha dudado en presentar una querella totalmente falsa basada en recortes de periódico y en testimonios anónimos". "Lo han dicho muy claro durante esta semana. Daba igual lo que pasase con la querella porque el daño estaba hecho. No puede ser", ha insistido.