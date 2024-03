MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE se ha mostrado confiado en que la ley de amnistía pactada con los partidos independentistas catalanes se apruebe este jueves en la comisión de Justicia del Congreso sin que sufra cambios con respecto al terrorismo, después de que hace un mes los de Carles Puigdemont la tumbaran exigiendo mayores garantías para los líderes del 'procés' investigados por este delito.

Así lo ha confirmado este lunes la portavoz del PSOE, Esther Peña, en una rueda de prensa en la que ha reafirmado que su partido ha adoptado una "posición firme y clara" y que no tienen prevista "hacer ninguna modificación" en cuanto al terrorismo, como pedía Junts.

"Lo decimos siempre, nos sentimos cómodos y a gusto con el documento consensuado con esos seis grupos parlamentarios y que entendemos que este jueves puede conseguir el apoyo mayoritario para aprobarse en esa comisión de Justicia", ha explicado la portavoz socialista.

En este sentido, fuentes del PSOE han recalcado que "claramente" no habrá cambios sobre terrorismo en la amnistía, si bien no descartan "algún pequeño cambio" pero que no cambie "la filosofía de la ley".