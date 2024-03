El PSOE cree que Aragonès lanza el cupo catalán contra el PSC y sabiendo que no es posible

Piensan que ERC tratará de confrontar todo lo posible con los socialistas, que van primeros en las encuestas



MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE piensa que ERC intentará confrontar todo lo posible con el PSC de cara a las próximas elecciones autonómicas en Cataluña el 12 de mayo y encuadran en esta estrategia que el presidente Pere Aragonès haya lanzado una propuesta para que Cataluña recaude todos los impuestos que se pagan en su territorio, un modelo similar al cupo del Pais Vasco.

Las fuentes socialistas consultadas consideran que se trata de una medida oportunista que ERC pone sobre la mesa a sabiendas de que no es posible, con el único objetivo de entrar en campaña y marcar perfil frente al candidato del PSC, Salvador Illa, que encabeza la mayoría de encuestas.

En el PSOE están convencidos de que obtendrán un resultado muy bueno y por ese motivo desde las filas de ERC van a intentar meterse con el PSC todo lo que puedan, más incluso que con Junts, el otro gran partido catalán con el que ha venido disputando la hegemonía del independentismo.

ILLA ES EL RIVAL A BATIR

Consideran por tanto que para ERC el rival a batir es Illa, a pesar de que a lo largo de esta legislatura ambas formaciones han mantenido una estrecha colaboración, tanto en el Congreso de los Diputados como en Cataluña. Además, Illa ya se había comprometido a respaldar los presupuestos de Aragonès, aunque finalmente no prosperaron por la negativa de los Comunes a apoyarlos.

Este mismo miércoles, Aragonès defendió su propuesta de una financiación singular en un desayuno informativo organizado por Europa Press. Señaló que su plan pasa por recaudar el 100% de los impuestos que se paguen en Cataluña y posteriormente se pague una cantidad al Estado.

La iniciativa contempla, además, que Cataluña contribuya a un fondo de solidaridad, aunque según precisó Aragonés, solo de forma "temporal". Al mismo tiempo ha aconsejado adelagazar la Administración General del Estado para compensar lo que deje de aportar Cataluña a la caja común.

ARAGONÈS ASEGURA QUE SERÁ UNA REALIDAD

En público, el Gobierno no se ha opuesto con firmeza a esta propuesta y se ha escudado en que buscan una financiación autonómica pactada con todas las comunidades autónomas y no solo con cataluña. Pero las fuentes consultadas la rechazan.

En este sentido Aragonés ya avanzó que desde el Gobierno de Sánchez les dirán que este modelo fiscal es imposible e inconstitucional "como nos decían que eran imposibles e inconstitucionales los indultos y como nos han dicho que es imposible e inconstitucional la amnistía. Y la amnistía se está tramitando. Esa amnistía que era imposible", ha subrayado.

Por esto, considera que la propuesta "será una realidad" si se aprovecha la fuerza política que tienen los partidos catalanes y su capacidad de influencia en el Gobierno.

COLAU TIENE "NOSTALGIA" DE SER ALCALDESA

Por otro lado, desde el PSOE dicen no entender la estrategia que están llevando a cabo los Comunes en Cataluña. Esta formación, que forma parte del espacio de la vicepresidenta segunda y líder de Sumar Yolanda Díaz, tumbó los presupuestos autonómicos --motivo que alegó Aragonès para el adelanto electoral-- y también los del Ayuntamiento de Barcelona, donde gobierna el PSC con Jaume Collboni.

Las fuentes socialistas consultadas critican que los Comunes no tienen posición clara sobre los temas y además "torpedean" las cuentas municipales, a pesar de que saben que Collboni puede librar este veto con una cuestión de confianza. En este sentido, llegan a ironizar con el propósito de estos movimientos al señalar que quieren ocupar el espacio de la CUP.

Además, sobre el papel que ha jugado Yolanda Díaz, señalan que ella aduce la autonomía con la que cuentan los Comunes respecto a Sumar, aunque ponen en duda su capacidad de influencia. En este sentido señalan que no saben si no ha querido meterse a mediar o lo ha intentado y no le han hecho caso.

Apuntan una clave más sobre el comportamiento de los Comunes, la "nostalgia" que perciben en la dirigente de ese espacio y exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a la que recomiendan que se mantenga en un segundo plano.