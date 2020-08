PSOE critica "nivel de incompetencia total" de Madrid tras el auto judicial: "Es con diferencia el peor Gobierno"

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Cepeda, ha criticado el "nivel de incompetencia" del Ejecutivo autonómico en esta crisis del coronavirus, tras anular hoy un juez las últimas medidas adoptadas por la Comunidad para intentar que no se propague la pandemia, señalando que este es "con diferencia, el peor Gobierno" de todo el país.

Cepeda ha repetido que el Grupo Parlamentario Socialista está "extraordinariamente preocupado por el nivel de incompetencia que está demostrado" el Gabinete dirigido por Isabel Díaz Ayuso. "Un juez ha anulado la orden de la Comunidad que prohibía fumar y adelantar el cierre de los bares, no por falta de un marco legal en la región como tienen otras comunidades. Ni tan siquiera son capaces de poder desarrollar una orden de estas características", lamenta.

Además, el también senador socialista ha reprochado al Gobierno regional que utilice "un error de estas características" para solicitar al Gobierno de España que tomen más medidas, en referencia a las declaraciones del consejero de Justicia, Enrique López, que ha pedido al Estado nueva legislación sanitaria.

"No sabemos si lo que están pidiendo es un estado de alarma en Madrid porque no son capaces de gobernar Madrid. Podían decirlo en voz alta. Han ido pasando las semanas y no han hecho nada. Pasan los días y estamos acercándonos vertiginosamente a un momento importante, cuando los madrileños tienen que devolver a sus niños a las aulas. De repente nos dicen que creen que es mejor que lo hagan de forma mixta, semipresencial. Y no sabemos qué medidas están tomando en Sanidad porque hacen desaparecer los datos epidemiológicos que remiten al Ministerio", añade Cepeda.

Igualmente, asegura que el "capítulo" protagonizado hoy por Enrique López les preocupa "extraordinariamente" es porque "deja en evidencia una vez más el alto grado de incompetencia de este Gobierno para asumir sus responsabilidad". "Este Gobierno regional tiene sus competencias en materia de Sanidad, Educación, de Servicios Sociales, de residencias. Han ido pasando las semanas tras el estado de alarma y no han sido capaces de tomar una sola decisión, para una que toman no está acorde al marco legislativo autonómico", ha apostillado.

El portavoz parlamentario apunta también a las últimas informaciones que les llegan, en las que se está instando a los vecinos de aquellas zonas con mayor contagio a que no salgan de casa.

"La incompetencia es total y absoluta. Si necesitan ayuda, si necesitan que el Gobierno de España tome alguna medida extraordinaria en la Comunidad, lo que deberían hacer es decirlo claramente: 'Lo siento, no somos capaces de gobernar Madrid, solicitamos la ayuda del Gobierno de España, por favor'", ha indicado.

José Cepeda ha afirmado también que la oposición "siempre ha tendido la mano" al Ejecutivo madrileño para intentar ayudar, dar ideas, aportar soluciones, y la respuesta de PP y Cs ha sido "cerrar el Parlamento E impedir que haya un espacio en el que podamos dialogar y compartir". Porque su objetivo, ha subrayado, es "salir todos juntos de la situación"; aunque el Partido Popular "lamentablemente sigue todavía obsesionado en intentar gestionar algo que a todas luces parece que se les está yendo de las manos".

"Si para Pablo Casado este era el modelo de gestión que quería para reflejarse en toda España, lamentablemente es con diferencia el peor Gobierno, posiblemente en un momento en el que necesitaríamos a los mejores", ha concluido el dirigente socialista.