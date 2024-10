El PSOE se desmarca en el Congreso de una iniciativa del BNG para suprimir los peajes de la AP-9 y anular su concesión

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha mostrado este miércoles sus recelos en el Congreso a una iniciativa del BNG en la que exige al Gobierno central que inicie los trámites de la anulación de la prórroga de 25 años a la concesionaria de la Autopista del Atlántico (AP-9) y asuma la gestión directa de la vía y la supresión de los peajes.

Durante el debate de la iniciativa, la diputada gallega del PSOE Obdulia Taboadela ha alertado de una "contradicción" del BNG al reclamar primero la anulación de la prórroga de la concesión de la AP-9 para luego solicitar la realización de un estudio sobre las consecuencias de esta decisión.

"El tema está en la Comisión Europea y, por tanto, dejemos que se manifieste la Comisión Europea sobre la legalidad de la prórroga. Dejemos trabajar a la Comisión y esperemos a ver cuál es la decisión final para si, finalmente, la prórroga fue legal o no fue legal. A cada uno lo suyo", ha sostenido la diputada gallega socialista.

La dirigente socialista ha cargado también contra el PP y su gestión cuando estaba al frente del Ejecutivo central y en la Xunta de Galicia, a la vez que ha reivindicado las medidas del Gobierno de Pedro Sánchez para las bonificaciones del peaje: "Los gallegos y gallegas pagamos peajes por culpa del PP, pero pagamos menos gracias al PSOE".

SE VOTARÁ ESTE MIÉRCOLES

En cualquier caso, la votación de esta iniciativa se producirá este miércoles, que será cuando se sepa si finalmente saldrá adelante y con qué apoyos contará. El PP había presentado una enmienda, pero el BNG ha decidido rechazarla.

En su planteamiento, los 'populares' querían que el Gobierno mantuviera informada a la Xunta de Galicia sobre el procedimiento de infracción contra España, iniciada por la Comisión Europea, en materia de contratación pública sobre el contrato de concesión de la AP-9.

Del mismo modo, el PP proponía incluir un nuevo punto para instar al Gobierno a implantar "de modo inmediato" en la autopista estatal AP-53 un modelo de bonificaciones similares a las de la AP-9.

QUE SE REALICE EL ESTUDIO

"La prolongación de la concesión de la AP-9 hasta el año 2048 representa un importante problema desde el punto de vista social, económico y político para Galicia", alerta el BNG en la exposición de motivos de su iniciativa.

El texto del BNG también insta al Gobierno central a que encargue o realice, de forma inmediata, un estudio en el que se exploren las vías jurídicas para la anulación de la prórroga y en que sean evaluados los costes económicos que tendría para el Estado la asunción de la gestión directa de la AP-9.

Y es que el BNG defiende un informe elaborado por profesores de la Universidad de A Coruña que fija en 904,7 millones de euros el coste de esta operación, aunque el ministro insiste en cifrarlo en unos 4.000 millones de euros, algo que, según Puente, sería inasumible para el Estado.

Por su parte, la diputada de Sumar Verónica Martínez calcula este rescate en una cifra aún más inferior que el BNG, en torno a los 800 millones de euros.

TRANSFERIRLO A GALICIA

En un tercer punto de la iniciativa, se plantea que el Congreso exprese su compromiso para impulsar la tramitación de la proposición de ley remitida desde Galicia (con la unanimidad de todos los grupos del Parlamento autonómico) en defensa de la transferencia de titularidad y competencias de la autopista.

Esta proposición de ley para la transferencia de titularidad y competencias de la AP-9 está actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados y desde el BNG reclaman a la Mesa de la Cámara Baja, donde PSOE y Sumar tienen mayoría, que agilicen su debate y votación.

"En definitiva, no hay razones para no transferir la AP-9, como no las hay para no finalizar la concesión y que pase a ser una autopista gallega y libre de peajes", sentencia el BNG en su exposición de motivos de esta inicaitiva.

Ante esto, desde Vox han rechazado esta transferencia que reclama el BNG y han cargado contra el PP por reclamarlo también desde el Parlamento gallego.

UN NUEVO DEBATE SOBRE LA AP-9

Esta nueva iniciativa sobre la AP-9 en el Congreso se ha producido después del debate que mantuvieron la semana pasada en el Pleno el diputado del BNG, Néstor Rego, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, sobre este asunto.

A colación de este debate, Puente desveló que el Consejo de Ministros aprobaría esta semana la declaración de urgencia del procedimiento para disponer cuánto antes de los fondos para ampliar las bonificaciones de la AP-9.

Del mismo modo, está previsto que este mismo miércoles el ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, comparezca en el Pleno del Congreso a petición del PP y el BNG para hablar sobre esta autopista gallega.