El PSOE dice que deflactar el IRPF no beneficia a las rentas más bajas, pero justifica que lo haga Euskadi

MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación y Formación Profesional y nueva portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Pilar Alegría, ha justificado que el Gobierno vasco adopte la deflactación del IRPF en la comunidad que Euskadi tiene un nivel de renta "muy superior" al del resto de España debido a su régimen foral, pero lo rechaza para toda España porque sostiene que esta medida, a nivel nacional, no beneficiaría a las personas con rentas más bajas.

"El País Vasco tiene un régimen foral con una autonomía distinta, es decir, que puede decidirlo y aprobarlo, permite otro tipo de decisiones", ha explicado en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, al ser preguntada por el apoyo del PSOE a la deflactación del IRPF en Euskadi, medida que rechazan a nivel nacional.

Sobre los motivos por los que el PSOE no apuesta por deflactar el IRPF, ha recalcado que esta medida no beneficiaría a las personas y familias con rentas más bajas. "Las personas que perciben menos de 24.000 euros no tienen que hacer la declaración de la renta, por tanto, si se deflactara el IRPF estas familias que suponen algo más del 20% de la población total en nuestro país no verían ningún beneficio", ha añadido.

En este sentido, ha hecho hincapié en que el nivel de renta de las familias en el País Vasco es superior a la media del resto de España. "Si miran el nivel de media de percepción de las familias de media y la comparan con Euskadi estamos hablando de rentas más altas", ha asegurado.

Alegría, además, ha criticado que la "incoherencia" es la del PP puesto que plantean "como única medida que se deflacte el IRPF" y, en sus palabras, el líder del PP Vasco, Carlos Iturgaiz, ha dicho que esa medida "eran migajas".

CAMBIOS EN EL PSOE

En otra clave, preguntada acerca de si ya se ha cambiado todo lo que fallaba dentro del partido, la recién nombrada portavoz del PSOE ha manifestado que están en "contínua evolución intentando dar siempre una mejor respuesta y una mejor solución". "Lo que no perdemos es el objetivo y la prioridad de continuar trabajando en ese gobierno de progreso y en esta legislatura de coalición", ha añadido.

Eso sí, ha negado que antes no se estuviera haciendo llegar a los ciudadanos y ha explicado que "simplemente" se trata de una cuestión de "estilo" cuando a cada persona le corresponde atender a una nueva responsabilidad. "Como partido tenemos que seguir hablando de aquellos problemas que afectan a las personas y además hacerlo poniendo nuestro granito de arena", ha explicado.