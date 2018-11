PSOE dice que Diviertt tuvo trato de favor pero no se puede demostrar "quien abrió la puerta" del Ayuntamiento de Madrid

Actualizado 10/12/2012 14:54:16 CET

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz municipal del PSOE, Jaime Lissavetzky, ha remarcado este lunes que su grupo municipal insiste en que Diviertt, a tenor de los datos, ha tenido trato de favor por parte del Ayuntamiento de Madrid y añade que la actitud de "mordaza" del PP en la Comisión de Investigación no ha facilitado tratar de demostrar "quién o quienes" le abrieron a esta empresa la "puerta" del Consistorio.

Así lo ha detallado en rueda de prensa junto al la presidenta del grupo parlamentario socialista en la Asamblea, Amparo Valcarce, para dar cuenta de la presentación de un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra el convenio de incorporación del Consistorio de la capital al futuro modelo de gestión del Canal de Isabel II.

Por su parte, Lisasavetzky también ha remarcado que mañana a las 12 horas está previsto que su grupo presente sus propuestas de dictamen para que puedan ser incluidas en el documento final de la Comisión de Investigación del Madrid Arena.

En este sentido, ha señalado que las informaciones sobre el caso reflejan que Diviertt andaba como "Pedro por su casa" en el Ayuntamiento de Madrid como revela un contrato de fidelización por tres años de duración a la empresa cuando también se pretendía un concurso de "privatización" del Madrid Arena por un canon de tres millones de euros, que finalmente quedó desierto a su juicio porque el coste para Diviertt de ese compromiso arrojaba una media de pago de 250.000 euros frente al canon fijado en ese concurso.

También ha dicho que debe aclararse si se cedió a esta empresa otro pabellón anexo (Madrid Satélite) al Madrid Arena que no figuraba, en su opinión, en el contrato y en donde presuntamente se guardaron las entradas vendidas en la fiesta de Halloween. "Si eso no es trato de favor, yo ya no sé lo que será trato de favor", ha apostillado Lissavetzky.

Por otro lado, el portavoz municipal del PSOE ha recalcado que los datos reflejan que Madridec era un "cortijo" para el beneficio de algunos como la empresa Diviertt y ha recalcado que, pese a los esfuerzos del PSOE, los datos ofrecidos en la Comisión, que a su criterio a estado "amordazada", no permiten demostrar "quién abrió" las puertas del Ayuntamiento a esta sociedad.

Lissavetzky ha sugerido que quizás por ello el PP quiso cerrar de "manera tan rápida" la Comisión de Investigación y ha agregado que su grupo va a intentar que se esclarezcan todas las responsabilidades políticas sobre este caso.

Por otro lado, ha indicado que aparte del aspecto de posibles responsabilidades se dedicará otro bloque a realizar propuestas en materia de urbanismo, seguridad, aspectos sanitarios y de contratación para que se garantice la seguridad en los edificios municipales que alberguen grandes espectáculos públicos.

Mientras, Valcarce demandaba que la Comunidad de Madrid actuará en virtud de las competencias que le otorga la Ley de Espectáculos Públicos para que se prohibiera la fiesta que planeaba Diviertt en Leganés porque creaba "alarma social".