PSOE llama antidemocrático al PP por pedir dimisión del fiscal general: Deslegitiman instituciones si no le dan la razón

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha calificado de "antidemocrático" al PP por pedir la dimisión del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, y lo ha acusado de "deslegitimar" las instituciones cuando "no le dan la razón", comportamiento que le parece "típico de un partido antisistema" y que muestra una "falta de institucionalidad brutal".

"El PP, cada vez que una institución de este país no le da la razón, no solo critican la decisión de esa institución, sino que juegan a deslegitimizarla" ha opinado el portavoz parlamentario tras ser preguntado acerca de que el PP exija la dimisión del fiscal general, en una entrevista a Telecinco, recogida por Europa Press.

En este sentido, López ha explicado que 'los populares' "han desligitimizado" a García Ortiz, al Tribunal Constitucional, y "al propio Gobierno" por "no decir lo que ellos quieren". Algo que ha calificado de "típico de un partido antisistema", y que conlleva una "falta de institucionalidad brutal" a su parecer.

"Yo puedo criticar una sentencia de un tribunal, pero lo que no puedo es ir en contra y deslegitimar al tribunal, ni intentar que como no me dan la razón, cargarme todo lo que existe en este país", ha sentenciado el socialista, añadiendo que ese comportamiento es antidemocrático y afirmando que el PP está haciendo una "cacería de brujas".

EL PSOE DISPUESTO LLEGAR A MÁS ACUERDOS CON EL PP

Sin embargo, López se ha mostrado dispuesto a cerrar más pactos con los 'populares' tras el reciente acuerdo entre PP y PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Así pues, ha dicho que "ojalá" lo ocurrido "sirva de ejemplo" y pueda haber un entendimiento en lo relativo a la renovación del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y la RTVE.

"Hay asuntos de Estado que construyen el sistema en el que vivimos, que no deben hacerse de parte, es mucho mejor que las hagamos por acuerdos entre los que pensamos diferentes", ha considerado López explicando que los acuerdos unilaterales para las cuestiones básicas "acaban mal" y que por tanto "es mejor construir las bases constitucionales de nuestro sistema entre todos".