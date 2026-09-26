El PSOE pide la dimisión de la diputada del PP que metió un bote de gas pimienta en el Congreso: "Game over"

La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez. - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha pedido este sábado la dimisión de la portavoz del PP en la Comisión de Interior del Congreso, Ana Vázquez, la diputada que metió un bote de gas pimienta en el hemiciclo en la última sesión de control.

Lo ha hecho a través de un mensaje publicado en X por la portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del partido que es, a su vez, secretaria general del Grupo Socialista en el Congreso, Montse Mínguez. Sumar, el socio minoritario del Gobierno, ya reclamó a Vázquez que entregara su acta tras el incidente.

En su mensaje, recogido por Europa Press, Mínguez acusa a Ana Vázquez de mentir por mantener que el bote que mostró en el Salón de Plenos estaba vacío y le reprocha también todo su comportamiento posterior.

La diputada 'popular' blandió el objeto mientras interrogaba desde su escaño al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y le echaba en cara, que según ella, los menores en Ceuta han tenido que recurrir a este tipo de instrumentos para defenderse desde la entrada masiva de inmigrantes de julio.

La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol la reprendió por mostrar "un arma" y la conminó a salir del hemiciclo y a entregar el bote a la Policía. Vázquez salió del Salón de Plenos, pero no fue directamente a entregar el bote a los agentes, sino que, pese a que había afirmado que estaba vacío, se lo entregó a un trabajador del Grupo Popular para que se asegurara de que no quedaban restos de su contenido.

Poco después la Policía precintó varias dependencias del Congreso, incluyendo una de las cafeterías, al detectarse gas pimienta procedente supuestamente de un spray vaciado en un baño, y varias personas tuvieron que ser atendidas por los servicios médicos de la Cámara.

MUCHO MÁS GRAVE QUE LO DE NOELIA NÚÑEZ

"Mintió desde el minuto 0. Arrastró a su portavoz con la mentira. Involucró a un compañero. Insistió cuando ya estaba desmontada. Y todo acabó con trabajadores en peligro", denuncia Mínguez.

La dirigente socialista recuerda el caso de la también diputada del PP Noelia Núñez, que dejó su escaño en julio de 2025 tras admitir que en realidad no había cursado el doble grado en Derecho que figuraba en su ficha parlamentaria de la web del Congreso.

"Si Noelia dimitió por mentir en su currículum, esto es mucho más grave. No queda otra. Ana, game over", concluye Mínguez, en vísperas de que la Mesa del Congreso, en la que tienen mayoría el PSOE y Sumar, estudie el próximo martes si abre a Vázquez un expediente que podría acabar en su suspensión temporal como diputada.