El PSOE, PP y Cs celebran el discurso de Felipe VI mientras que Podemos critica que no mencionase al rey emérito

Vox no ha valorado el mensaje por ahora, Aragonés tilda de "vacío" el discurso y el PNV cuestiona la "credibilidad" de sus palabras

El PSOE, PP y Cs han celebrado este sábado el discurso de Felipe VI en su tradicional mensaje de Nochebuena, mientras que Podemos, socio de Gobierno de Pedro Sánchez, ha echado en falta la autocrítica y ha censurado que no mencionase al rey emérito pese a apelar a la "integridad moral" de las instituciones. Por el momento, Vox no ha valorado esas palabras del monarca.

Las reacciones se han producido también por parte de los independentistas catalanes y los nacionalistas vascos, que han cuestionado el mensaje navideño del Rey. Así, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha tachado de "vacío" su discurso y ha añadido que ha "aportado muy poco"; el PNV le ha advertido que "integridad y credibilidad" no es "cambiar de foto y escenario del discurso"; y Bildu ha denunciado la "operación de imagen" para que la Monarquía "siga existiendo, como si no hubiese pasado nada".

En concreto, el Rey defendió este 24 de diciembre la necesidad de que todas las instituciones cumplan y respeten la ley y de que sean "ejemplo de integridad pública y moral". Además, reclamó responsabilidad frente al Covid-19 para "no dar pasos atrás" porque el riesgo no ha desaparecido, al tiempo que apeló a los políticos a pensar en los ciudadanos y buscar "consensos" pese a las diferencias.

DIFERENTES OPINIONES DE PSOE Y PODEMOS

Desde el PSOE, la encargada de valorar el discurso del monarca ha sido la presidenta del partido, Cristina Narbona, quien ha señalado que ha "acertado" tanto en "el diagnóstico de los problemas" como en la "forma de reaccionar" ante los mismos.

En un mensaje difundido por el Partido Socialista, la también senadora, ha hecho hincapié en el llamamiento del monarca a todas las instituciones para que sean ejemplares en el ejercicio de sus funciones para "aumentar la confianza de los ciudadanos" en las mismas y ha recogido la necesidad del "respeto", el "diálogo" y la "colaboración" entre todas las instancias públicas "para alcanzar los grandes acuerdos que se precisan en un momento de enormes transformaciones".

Sin embargo, Podemos ha lamentado la falta de autocrítica del monarca. En concreto, la coportavoz estatal del partido morado, Isa Serra, ha censurado que Felipe VI no mencionase en su mensaje navideño al rey emérito y sus "graves escándalos de corrupción" pese a haber apuntado a la necesidad de la "integridad moral y pública" de las instituciones. A su juicio, en una situación como la que se vive en España "no puede ser que el Rey siga eludiendo referirse a lo sucedido".

EL PP DESTACA SU "OPORTUNA" DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN

Anoche, el líder del PP, Pablo Casado, ya destacó el recuerdo que hizo el Rey a los españoles que sufren la pandemia y la crisis económica, y puso el acento en su defensa de la Carta Magna "como viga maestra que merece reconocimiento, respeto y lealtad". Según añadió, la fortaleza de las instituciones "es clave para los retos de futuro de España".

Este sábado se ha pronunciado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, quien ha destacado la "férrea y oportuna" defensa de la Constitución que realizó el Rey, al tiempo que ha calificado de "acierto" su mensaje de unidad y de futuro. Además, ha asegurado que Felipe VI está cumpliendo de forma "intachable" la hoja de ruta de la monarquía, una institución "abierta" y "comprometida con la sociedad".

También los 'barones' autonómicos del PP han coincidido en poner en valor ese discurso del Rey, destacando su compromiso con la Constitución y la integridad moral. Así, el gallego Alberto Núñez Feijóo, lo ha calificado de "ejemplar", el andaluz Juanma Moreno ha destacado que "abrace el consenso" y el castellanoleonés Alfonso Fernández-Mañueco ha compartido su idea de no caer "en el conformismo". Por su parte, la madrileña Isabel Díaz Ayuso y el murciano Fernando López Miras han ensalzado su defensa de la Carta Magna.

CS HACE SUYO EL DISCURSO "OPTIMISTA" Y VOX SIGUE SIN VALORARLO

También reaccionó anoche la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, quien dijo a través de su cuenta de Twitter que compartía "plenamente" el discurso "esperanzador" del Rey. "España atraviesa un momento de grandes dificultades y tiene enormes retos por delante, pero hay que huir del pesimismo y el conformismo", aseveró.

En esta línea, el portavoz parlamentario de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha celebrado este sábado el "optimismo" del Rey en su mensaje navideño, que ha dicho que será "guía" para su partido, al tiempo que ha destacado su referencia a la unión y la concordia frente al "enfrentamiento" y la "crispación". Además, ha criticado las reacciones de los independentistas a ese mensaje y ha avisado al jefe del Ejecutivo que "atacar" al jefe del Estado es una forma de "atacar a España".

Hasta el momento, no se ha producido ninguna valoración al discurso del Rey por parte de Vox. El líder de ese partido, Santiago Abascal, sí felicitó este 24 de diciembre la Navidad a los ciudadanos las Navidades, especialmente a "los destinados en el exterior, y a los que por enfermedad, o cualquier otra razón, no pueden pasarla en compañía de los suyos".

CRÍTICAS DESDE ERC, PNV Y BILDU

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha tachado de "vacío" el mensaje de Nochebuena del Felipe VI. "Esperábamos poco y ha aportado muy poco", ha subrayado, en una comparecencia en el cementerio barcelonés de Montjuïc durante la ofrenda anual ante la tumba del expresidente de la Generalitat Francesc Macià, que murió el día de Navidad de 1933.

Aragonès ha remarcado la diferencia entre las palabras del monarca y la figura republicana de Macià. "Este contraste creo que explica muy claramente cuál es nuestra posición", ha declarado Aragonès, que estaba acompañado por las consejeras Laura Vilagrà, Gemma Geis y Teresa Jordà.

Desde Bilbao, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha advertido al monarca que "credibilidad" no es "cambiar de foto y escenario del discurso" y que "el hablar de integridad pública y moral no es garantía de que exista esa integridad pública y moral". A su entender, "no se ha diferenciado mucho de otros años con respecto a un enunciado de temas".

Además, Esteban ha indicado que le ha sorprendido que "haya habido una única frase cortita" y "muy concreta" hablando de que los responsables institucionales deben ser "ejemplo de integridad pública y moral". "Me sorprende, porque parece que está poniendo deberes a todo el mundo y él pasa de puntillas únicamente diciendo esa frase sobre el grave problema que aqueja a la corona", ha censurado.

Por su parte, la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha criticado --en declaraciones a los medios en Usurbil (Guipúzcoa)-- la "operación de imagen" que se está potenciado para "deslindar lo que fue el Rey emérito y lo que puede ser Felipe VI" con el objetivo de que la Monarquía "siga existiendo, como si no hubiese pasado nada". A su entender, "tiene más importancia por lo que dejó de decir que por lo que dijo", algo que deja "muy claro el nivel de credibilidad que tiene esta institución".



