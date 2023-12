PSOE y PP tumban en el Congreso la pretensión de ERC de acabar con la obligación de acudir a la selección española

Sumar se une a nacionalistas e independentistas para reformar la Ley del Deporte que se aprobó hace sólo un año



MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP, el PSOE y Vox han coincidido este martes en rechazar en el Pleno del Congreso la toma en consideración de la proposición de ley de Esquerra Republicana (ERC) para acabar con la obligatoriedad de acudir a convocatorias de la selección española de fútbol y otros deportes, de tal manera que sólo sea una opción voluntaria del deportista.

La propuesta de ERC, cuya tramitación sí ha sido apoyada por Sumar, consiste en una modificación de la Ley del Deporte para que la presencia de cualquier jugadora o jugador en la selección deje de ser considerada un deber y sea exclusivamente un derecho, a la vez que establece la capacidad de elección libre de cualquier deportista para decidir si acudir o renunciar a la convocatoria.

Con ello se pondría fin a la posibilidad de que la federación correspondiente amenace a los deportistas con imponer multas de 30.000 euros e incluso con retirarles la licencia federativa si no acuden a la llamada de la selección española.

Esta reforma se registró en septiembre al hilo de las quejas de buena parte de las futbolistas de la selección, que admitieron haber ido "por obligación" a la convocatoria de la seleccionadora Montse Tomé tras el 'caso Rubiales', ya que descolgarse les podría haber provocado sanciones.

ERC: QUE ESPAÑA PIERDA SIEMPRE

La iniciativa ha sido defendida por la portavoz adjunta de ERC Montserrat Bassa, quien asegura que hay independentistas que se alegran de las victorias de la selección española, aunque ella prefiere que pierdan siempre, y que incluso tiene amigos independentistas que son del Real Madrid.

A su juicio, la existencia de esa obligatoriedad "es una manera de obligar a ser españoles" a los deportistas, y todo "por nacionalismo". "Es nacionalismo español", ha coincidido la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua.

Para Pilar Calvo, de Junts, "jugar en la selección por imperativo legal atenta contra la voluntad individual de los deportistas", mientras que Joseba Agirretxea, del PNV, ha lamentado que el PSOE no hubiera quitado esa obligatoriedad en la Ley del Deporte que se aprobó el pasado año.

Los partidos independentistas han recibido el apoyo de Sumar, cuya diputada Esther Gil se ha mostrado a favor de revisar la Ley del Deporte, pese que fue promovida por el Gobierno de coalición hace sólo un año.

Sin embargo, la ministra de Educación y Deporte, la socialista Pilar Alegría, ya había manifestado hace una semana su rechazo a tomar en consideración la iniciativa de ERC y en ello ha incidido este martes la portavoz socialista Sonia Guerra.

Según ha recordado, las campeonas del mundo no amenazaron con no ir a la selección por motivos nacionalistas, sino por el enfrentamiento con la federación por el 'caso Rubiales', y de hecho aseguraron que les llena de orgullo vestir la camiseta de la Roja.

VAYA "TEATRILLO"

Sonia Guerra ha explicado que ningún deportista ha sido sancionado por no atender la llamada de la selección, y aquellos que no querían han hablado previamente con el seleccionador y no han sido convocados, por lo que en la práctica no existe ninguna imposición. Lo que hace la norma es proteger al deportista frente a los clubes, cuyos intereses son distintos y lo que buscan en sacar el máximo rédito de los jugadores.

Para el portavoz del PP, Javier Merino, todo es "un teatrillo" y ha preguntado a ERC por qué permitió aprobar hace un año la Ley del Deporte pese a que aumentaba las sanciones por no atender la llamada de la selección. Es más, ha subrayado que en las normas catalanas "es obligatorio acudir" a la selección de Cataluña pues se establece "la primacía por encima de los clubes".

También se ha pronunciado en contra Vox, cuyo diputado Jacobo González-Robatto considera que estas iniciativas sólo son "una infamia" que pretenden ocultar "los éxitos del deporte española" y lo mucho que unen a ciudadanos de todo el país.

Y DESPUÉS, LAS SELECCIONES VASCA Y CATALANA

Acabar con esa obligación de atender la llamada de la selección española es una antigua reclamación de los independentistas catalanes, que complementaría su apuesta por permitir la participación de la selección catalana en competiciones oficiales internacionales.

De hecho, Montserrat Bassa ya ha avanzado que el debate de este martes sólo es "un aperitivo" y que la próxima vez los partidos nacionalistas e independentistas plantearán el Pleno reconocimiento de las selecciones de Cataluña y "del resto de naciones del Estado" para que puedan enfrentarse contra España en competiciones internacionales.