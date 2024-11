El PSOE presentará su propia comisión de investigación en el Congreso sobre la DANA, pero para sacar lecciones

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE va a registrar en el Congreso su propia comisión de investigación sobre la DANA que causó más de 220 muertos a finales del mes de octubre, pero no tanto para depurar responsabilidades políticas como pretenden Sumar, Podemos, ERC y Junts, sino para "sacar conclusiones" con vistas al futuro.

Así lo ha señalado en los pasillos del Congreso el portavoz socialista, Patxi López, al ser preguntado por la iniciativa de su socio de Gobierno: "Lo que vamos a hacer es registrar una propia petición de creación de una comisión de investigación sobre la tragedia de la DANA con un ámbito más amplio del que se ha presentado", ha señalado.

En ese sentido, la propuesta del PSOE no se limitará a la Comunidad Valenciana, sino que también se ocupará de otras comunidades afectadas por la DANA, como Castilla-La Mancha, donde murieron otras siete personas en Albacete. Y su objetivo no será tanto depurar responsabilidades, sino "sacar conclusiones, ver qué se hizo, qué medidas se han adoptado y cómo se puede mejorar todo esto para que en el futuro no vuelva a pasar".

En cuanto a la posibilidad de citar a miembros del Gobierno, ha dicho que sería normal que acudieran para "poner encima de la mesa" su testimonio para "aprender" de cara al futuro, pero aconseja esperar a que la comisión se apruebe y que se ponga en marcha.