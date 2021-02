El PSOE rechaza eliminar el aforamiento del emérito porque no supone el "debilitamiento de la independencia judicial

PP, CS, VOX, Foro Asturias y UPN reprochan a ERC que su objetivo sea "debilitar" la Jefatura del Estado y las instituciones

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE se ha mostrado contrario este martes en votar a favor de la iniciativa presentada por ERC en el Congreso de los Diputados que insta al Gobierno a retirar el aforamiento del Rey emérito Juan Carlos I al entender que esta condición no supone un "debilitamiento de la independencia judicial".

Así lo ha afirmado la socialista Rafaela Crespín Rubio durante su intervención en el debate de la proposición no de ley relativa a la eliminación de la inviolabilidad y otras figuras de "especial protección judicial" a miembros de la familia real. En su turno de fijación de postura, la diputada del PSOE ha indicado que es de sobra conocida la "preferencia" republicana del partido, pero ha precisado que eso no hace que sea "incompatible con la Monarquía".

De este modo, ha respondido a la defensora de la iniciativa, Carolina Telechea, que ha hecho un repaso a las distintas intervenciones públicas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que, antes de ser elegido secretario general del PSOE y ya como líder del partido, se declaraba republicano y apostaba por la eliminación de la inviolabilidad del Rey. "¿Qué piensan hacer ahora?", preguntaba la portavoz de ERC.

"Si democráticamente se establece la Monarquía, en tanto sea constitucional, nos consideramos compatibles con ella", ha afirmado la socialista parafraseando a dos socialistas: a Luis Gómez Llorente, presente en el debate constitucional, y al fallecido exvicepresidente del Gobierno y ex secretario general del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba.

En este sentido, Crespín ha subrayado que los socialistas no están de acuerdo con suprimir el aforamiento del Rey emérito porque "no supone el debilitamiento de la independencia judicial". "Por tanto se pueden exigir las responsabilidades que procedan sin alterar el normal funcionamiento de las instituciones por que no se trata de enjuiciar instituciones", ha añadido.

Cabe recordar que la Fiscalía del Tribunal Supremo investiga a Juan Carlos I por el presunto cobro de comisiones procedentes del AVE a la Meca, por el supuesto uso de tarjetas 'black' por parte del monarca y de otros miembros de su familia, y por presuntos delitos fiscales, si bien no ha formulado querella alguna ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, órgano competente para investigarle formalmente por su condición de aforado.

Precisamente el debate sobre la inviolabilidad del rey ha tenido lugar horas después de que la Cámara baja celebrara un acto, presidido por el Rey Felipe VI, para conmemorar el cuadragésimo aniversario del fracaso de la intentona golpista del 23 de febrero de 1981.

"INSTITUCIÓN OPACA" Y "CORRUPTA"

ERC ha hecho alusión a estos "múltiples escándalos" del Rey emérito y ha tachado a la Monarquía de "corrupta". A esta postura se ha sumado Unidas Podemos que ha anunciado que votará a favor de la proposición no de ley al considerar que la del Rey es una "institución opaca que no rinde cuentas" ni con la ciudadanía, ni con el Congreso.

De hecho, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, que ha tildado la actuación de Juan Carlos I durante el 23-F de "operación de marketing", ha asegurado que existe "un problema" cuando el Congreso de los Diputados no investiga los "problemas de corrupción de la Monarquía" .

JxCat, CUP, EH-Bildu y PNV son otros de los partidos que también se han mostrado a favor de instar al Gobierno a eliminar la inviolabilidad del Rey y eliminar el aforamiento de miembros de la familia real.

"La apariencia de los hechos privados que rodean el mandato del rey son de tal envergadura que no puede haber obstáculo a que se investigue con toda garantía en un Estado de Derecho. No puede haber impunidad", ha manifestado el peneuvista Mikel Legarda.

"TIRAR POR LA BORDA" LA TRANSICIÓN

Por su parte, el PP, al igual que el PSOE, ha rechazado la posibilidad de eliminar la inviolabilidad del jefe del Estado y ha reprochado a los proponentes de la iniciativa que su único objetivo sea "tirar por la bordar todo el trabajo que se hizo en la transición" y la contribución en ella de don Juan Carlos.

El 'popular' Juan Miguel Mateu Isturiz ha afeado a ERC que haya presentado esta iniciativa con "la excusa" de buscar la "igualdad de todos ante la ley". "Sin esas prerrogativas no podrían lanzar difamaciones, acusaciones", ha dicho el diputado del PP, que ha asegurado que la intención de la formación independentista es mantener una "ataque continuo al jefe del Estado".

En esta línea, ha continuado su intervención afirmando que gracias a la actuación del Rey emérito el 23-F "abortando" el intento de golpe de Estado, hoy puede ERC estar en el Congreso "aburriéndonos con sus temas del independentismo".

La formación liderada por Inés Arrimadas se ha sumado a los reproches a los partidos que apuestan por quitar las "figuras de protección judicial" a los miembros de la familia real y ha calificado a los "nacionalistas y podemitas" como "enemigos de España".

REPÚBLICAS QUE CONTEMPLAN LA INVIOLABILIDAD DEL JEFE DEL ESTADO

Así lo ha dicho el diputado de Ciudadanos Edmundo Bal que ha resaltado que la figura de la inviolabilidad existen en otros estados republicanos como Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania o Finlandia porque, según ha explicado, se trata de regular la inviolabilidad del jefe del Estado.

Por su parte Vox, que también ha subrayado que otros países con monarquías también contemplan este tipo de protección, ha preguntado directamente a ERC que qué les importa la Monarquía si lo que quieren conseguir es una "república independiente" y "qué tiene de exorbitante" el aforamiento para miembros de la Casa Real si esta prerrogativa también existe para otros cargos como para los presidentes del Gobierno, Congreso, Senado, diputados o senadores, entre otros.

En este sentido, ha asegurado que la ideología republicana es totalmente "respetable" pero no "las acciones para derrocar las instituciones". En cualquier caso, el diputado José María Sánchez ha mostrado su oposición a la propuesta porque "carece de un sentido mínimamente metódico", ya que para suprimir la inviolabilidad del jefe del Estado o el aforamiento es necesario una reforma constitucional.

El diputado de Foro Asturias ha hecho un breve discurso en el que ha emplazado al partido catalán a "repasar la trayectoria" de uno de los fundadores de ERC Josep Tarradellas y su papel "clave" en la Transición.

También en contra de la propuesta defendida por ERC se ha mostrado el diputado de UPN Carlos García Adanero, que ha también ha destacado que el objetivo de la formación independentista es "debilitar" al jefe del Estado "sea como sea", independientemente de que éste sea representante de una monarquía o de una república.