PSOE y Sumar sacan en el Congreso el caso de la pareja de Ayuso y el PP habla de "enésima campaña" contra ella

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE, Sumar y el BNG han aprovechado el debate de una iniciativa de la Asamblea de Madrid sobre el Poder Judicial para sacar a colación en el Pleno del Congreso las noticias de la investigación por supuesto fraude fiscal abierta a la pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, a lo que el PP ha replicado quejándose de la "enésima campaña" contra su 'baronesa'.

El Congreso estaba debatiendo una proposición de ley para que los parlamentos autonómicos no puedan nombrar jueces de tribunales superiores y ha sido el diputado del BNG, Néstor Rego, quien ha 'abierto fuego' contra Díaz Ayuso asegurando que es "un referente en la privatización de servicios públicos, en el deterioro de la sanidad, en las políticas contra el avance de derechos y de democracia, en los negocios de familia o en la deshumanización de dejar morir a más de 7.000 personas de edad avanzada en las residencias durante la pandemia".

Y ha continuado la portavoz de Sumar, Verónica Martínez, subrayando que desde el PP "se alegran" de ver condenados por defraudar dinero público e "insultan" a miembros del Gobierno o a representantes de otras organizaciones políticas "con el mayor de los cinismos", y ahora "nadie se sorprende por la noticia sobre un presunto fraude cometido por la pareja de la señora Ayuso". "Pero es que ustedes ni se despeinan", ha comentado.

"ENTIENDO SU DEFENSA DE LA FAMILIA"

También ha incidido la socialista Mercedes González, afirmando que a Díaz Ayuso "solamente le salen familiares, padres, hermanos, parejas" implicados en "escándalos": "Ahora entiendo perfectamente la defensa cerrada y encarnizada que hacen ustedes de la familia", ha ironizado, rechazando "lecciones" del PP "sobre independencia judicial".

Frente a estas alusiones, la diputada del PP Eugenia Carballedo, que fue consejera de Díaz Ayuso, se ha quejado de que "no hay pleno en el que no mencionen" a la presidenta madrileña. "Hoy arranca la enésima campaña contra el entorno personal y familiar de la presidenta --ha dicho--. Como no pueden ustedes ir contra su acción de gobierno, como no pueden ir contra su gestión en Madrid, van contra la persona. Sin piedad. Pura izquierda".