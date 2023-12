El PSOE ve a Feijóo "abonado a la hipérbole" y le acusa de desdeñar a los votantes "que no le gustan"

MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE acusa al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de estar "abonado a la hipérbole" y de no considerar españoles a los votantes de los partidos políticos "que no le gustan" después de que el líder de la oposición haya alertado del "trueque" entre Sánchez y los independentistas que va contra la Constitución y hace que los españoles ya no sean iguales.

Desde el PSOE señalan que Feijóo sigue "abonado a las expresiones subidas de tono" y le acusan de no considerar españoles a los votantes de partidos que no le gustan "o que pactan democráticamente lo que a él no le gusta", indican fuentes socialistas. Afirman además, que sigue "enrocado en su bloqueo" del Consejo General del Poder Judicial que lleva cinco años caducado.

A las acusaciones lanzadas este mismo miércoles por el líder del PP, que acusa a Sánchez de "liderar un movimiento contra la Constitución española y de provocar la "mayor crisis constitucional" en 45 años de democracia, el PSOE replica señalando que Alianza Popular, "el partido gestante del PP" según lo califican, "pidió la abstención para la Constitución" en 1978.

Además, cargan contra Feijóo al señalar que su diagnóstico de la realidad española se aproxima más al del exministro del PP en la etapa de José María Aznar, Jaime Mayor Oreja, que al que haría "un conservador clásico y moderado". De este modo el PSOE hace referencia a las declaraciones de Mayor Oreja en la víspera, quien afirmó que España está en caída libre, por un proyecto que unió a la izquierda con los nacionalistas "y a ETA de capitán general".

El PSOE pide "contención" al líder del PP e insiste en que cumpla la Constitución "todos los días, empezando por la renovación del CGPJ".