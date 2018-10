Puigcercós afirma que el plan de austeridad de Mas copia las recetas económicas del tripartito

Actualizado 28/02/2011 15:18:21 CET

Destaca que el Gobierno catalán aún no ha suprimido Sucesiones, pese a haberlo prometido en campaña

BARCELONA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC, Joan Puigcercós, ha asegurado este lunes que el plan de austeridad remitido por el Gobierno catalán al Ministerio de Economía es un "calco" del decreto anticrisis que presentó el tripartito cuando gobernaba.

"Después de tantas declaraciones y tanta vehemencia, al final resulta que el famoso plan es una reedición del decreto 3/2010 que hizo el anterior Gobierno", ha criticado en rueda de prensa tras la comisión permanente del partido.

Puigcercós ha precisado que si el plan es una copia es porque prevé las mismas cifras de déficit que anticipó el tripartito, y mantiene medidas del anterior Ejecutivo autonómico como la reforma del impuesto de sucesiones o el aumento de un 1 por ciento del impuesto de transmisiones patrimoniales.

Sobre Sucesiones, el líder republicano ha advertido también que el Gobierno catalán no ha suprimido la tasa pese a haberlo prometido en campaña, lo que ha considerado que demuestra el "populismo y la demagogia" con el que CiU formuló sus propuestas electorales.

En la filas republicanas critican que, mientras ha durado la elaboración del plan, el Ejecutivo catalán ha hecho mucha propaganda sobre la situación de las arcas públicas que ha supuesto una "degradación institucional" de la Generalitat para al final presentar un plan, a su juicio, igual que el que impulsó el tripartito.

Ha lamentado que CiU anunciara la llegada de "plagas bíblicas" por la gestión de PSC, ERC e ICV-EUiA y, a la hora de la verdad, presente un plan que pasa, según ha dicho, por imitar las propuestas que impulsó el Gobierno de José Montilla.

Donde los republicanos no ven el mismo plan que el tripartito es en los recortes, y es que lamentan que el Ejecutivo no prioriza en qué ámbitos hay que recortar y en qué ámbitos no, y además pronostican que los recortes en educación llegarán al 25 por ciento.

"CORRESPONSABLES"

Puigcercós ha destacado que su partido se siente "corresponsable" de la situación económica catalana tras su paso por el Gobierno autonómico, por lo que se ofrecen a negociar las cuentas públicas y, además, presentarán unos presupuestos alternativos a los del Ejecutivo catalán.

Pese a su ofrecimiento, el dirigente republicano ha sostenido que el Ejecutivo ya cuenta con el apoyo del PSC para apoyar las cuentas porque, según ha intuido, ya se pactó esta cuestión en la reunión Mas-Zapatero.